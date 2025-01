"Pokazuje na moje grudi, a ja još vičem na mikrofon sram te bilo": Pjevačica doživela neviđen blam na nastupu

Sara Reljić otkrila da je dobro što je niko nije snimao na tom nastupu

Pjevačica Sara Reljić (28), koje je nedavno otkrila da ju je bivši partner prevario sa muškarcem, otkrila je da je doživela veliku neprijatnost na nastupu kada nije primijetila da su joj ispale grudi.

Sara je rekla da je momak iz publike pokušao da ukaže na to da joj je spala haljina, ali ona nije razumjela na vrijeme.

"Pjevam ja i lik iz publike mi pokazuje na grudi. Ja mu kažem: 'Sram te bilo', on nastavlja, ja mu na mikrofon viknem: 'Jesi realan, sram te bilo!'", rekla je Sara i nastavila:

"On meni prilazi i kaže: 'Ispala ti s**a'. On je čovjek meni htio da pomogne, a ja sam pola sata pjevala tako sa tom ispadnutom... atrakcijom, ali Bože moj. Hvala Bogu nije bilo nikog da snimi. Ne znam kako se to desilo - ispričala je Sara u emisiji "Amidži šou".

