Nevenin suprug Nikola pametno je ulagao novac, te tako porodica posjeduje brojne nekretnine na primorju.
Pjevačica Nevena Božović već godinama uživa u skladnom braku sa svojim suprugom Nikolom Ivanovićem, pilotom i uspješnim preduzetnikom iz Budve. Njih dvoje su se upoznali 2017. godine u njegovom kafiću na primorju.
Nikola Ivanović je vlasnik nekoliko ugostiteljskih objekata u Budvi, među kojima su i kafić u kome je upoznao Nevenu, kao i luksuzni hotel čiji se restoran nalazi na poslednjem spratu. Upravo tu su se često mogli vidjeti zajedno, a njihova ljubav je s godinama postajala sve jača.
Otkriveno šta sve posjeduje muž pjevačice: Pilot pliva u parama, a druži se i sa Đokovićima
15.6.1994. Nevena Božović
Nevena i Nikola često dijele zajedničke trenutke na društvenim mrežama, pa fanovi imaju priliku da vide koliko su srećni i zaljubljeni. Kako mnogi duhovito komentarišu, pjevačica nema potrebe da brine o kuvanju ni o kućnim obavezama, jer se o svemu u njihovom domu-hotelu staraju sobarice i osoblje koje vodi računa da sve uvijek bude savršeno sređeno.
Druže se sa Đokovićima
Nevenin suprug je prošle uživao u društvu najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića. Nole je odmarao na crnogorskom primorju, a fotografi su uhvatili njegovog oca Srđana kako uživa sa Nikolom.
Đokovići su bili smješteni u hotelu koji je u vlasništvu Nevene i Nikole, a to nije ništa slučajno budući da su dugogodišnji prijatelji.