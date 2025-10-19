Brena napravila velike promjene, njemu povjerila karijeru: "Konačno uz sebe imam nekog ko je stvarno moj"

Lepa Brena je ulogu glavnog, odgovornog i izvršnog producenta povjerila mlađem nasledniku, jer, kako kaže, konačno ima uz sebe nekog ko je zaista njen.

Izvor: MONDO

Superstar, revolucionar, legenda, Jugoslovenka. Ove riječi možda opisuju Lepu Brenu, ali ne govore sve ono što je najveća zvezda SFRJ uradila za više od četiri decenije.

Najbolji dokaz magije koju sa sobom nosi bio je u Istri, u Rovinju, gde je zapalila masu na partiju kompanije Wireless Media Group (WMG).

Dan kasnije, prvi put za Kurir televiziju i emisiju "Stars specijal", za početak je sumirala utiske s nezaboravne večeri.

"Bio je jedan emotivni naboj. Nadam se da će i vaša kompanija, kao i publika koja je bila pamtiti to veče po lepoj poruci, poruci ljubavi, da smo se lijepo zabavljali i da nam je tu mjesto", kaže Brena.

Glavni producent - najmlađi sin Viktor

Brena je krenula sve iznova kada je poziciju glavnog producenta dala mlađem sinu Viktoru Živojinoviću

"Konačno sam se vratila Lepoj Breni. Napravila sam velike promjene, najmlađeg sina Viktora postavila sam za glavnog, odgovornog i izvršnog producenta za sve što se dešava oko mene i mog imena. Meni je to dalo novu dimenziju, novu energiju. Konačno posle 43 godine rada imam nekoga ko je zaista moj. On je unio jednu novinu za kojom sam čeznula poslednjih 10-15 godina, da neko brine o meni na način koji meni prija."

