logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Brena napravila velike promjene, njemu povjerila karijeru: "Konačno uz sebe imam nekog ko je stvarno moj"

Brena napravila velike promjene, njemu povjerila karijeru: "Konačno uz sebe imam nekog ko je stvarno moj"

Autor Marina Cvetković
0

Lepa Brena je ulogu glavnog, odgovornog i izvršnog producenta povjerila mlađem nasledniku, jer, kako kaže, konačno ima uz sebe nekog ko je zaista njen.

Brena napravila velike promene, njemu povjerila karijeru: "Konačno uz sebe imam nekog ko je stvarno Izvor: MONDO

Superstar, revolucionar, legenda, Jugoslovenka. Ove riječi možda opisuju Lepu Brenu, ali ne govore sve ono što je najveća zvezda SFRJ uradila za više od četiri decenije.

Najbolji dokaz magije koju sa sobom nosi bio je u Istri, u Rovinju, gde je zapalila masu na partiju kompanije Wireless Media Group (WMG).

Dan kasnije, prvi put za Kurir televiziju i emisiju "Stars specijal", za početak je sumirala utiske s nezaboravne večeri.

"Bio je jedan emotivni naboj. Nadam se da će i vaša kompanija, kao i publika koja je bila pamtiti to veče po lepoj poruci, poruci ljubavi, da smo se lijepo zabavljali i da nam je tu mjesto", kaže Brena.

Pogledajte još kadrova iz Rovinja:

Glavni producent - najmlađi sin Viktor

Brena je krenula sve iznova kada je poziciju glavnog producenta dala mlađem sinu Viktoru Živojinoviću

"Konačno sam se vratila Lepoj Breni. Napravila sam velike promjene, najmlađeg sina Viktora postavila sam za glavnog, odgovornog i izvršnog producenta za sve što se dešava oko mene i mog imena. Meni je to dalo novu dimenziju, novu energiju. Konačno posle 43 godine rada imam nekoga ko je zaista moj. On je unio jednu novinu za kojom sam čeznula poslednjih 10-15 godina, da neko brine o meni na način koji meni prija."

Viktor već mjesecima unazad prati majku na nastupima:

Tagovi

Lepa Brena viktor živojinović pjevačica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ