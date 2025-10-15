"Jana mi je kroz plač sve ispričala": Pjevačica otkrila detalje skandala Todorovićeve i njene ćerke

Nadica Ademov prokomentarisala je dramu njene koleginice Jane Todorović.

Pjevačica Nadica Ademov osvrnula se na snimak koji je izazvao veliku pažnju javnosti, a na kojem se vidi kako njena koleginica Jana Todorović u neprijatnom tonu razgovara sa ćerkom pred novinarima.

Nadica je, kako kaže, direktno od Jane saznala šta se zapravo dogodilo na proslavi punoljetstva sina Viki Miljković.

"Iskreno ja nisam to bila ispratila, onda mi je ona rekla, radile smo skoro negdje zajedno i ona mi je ispračila to onako sva u plaču i ja sam joj rekla da to stvarno nisam ispratila, pa onda mi je ona pokazala video gdje mi je stvarno bilo teško", rekla je Nadica.

"Žao mi je te cijele situacije jer ja znam da Jana nije takva. Jana je velika žrtva za svoje dijete, to mislim da i ptice na grani znaju, e sad šta se desilo, to one najbolje znaju. Oprostiće joj se sve to, Jana je savršena majka i to ne može da se mjeri sa jedim videom koji nema mjeru sa majčinstvom", završila je Nadica za Hype TV.