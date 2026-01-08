Sredinom prošle godine u saobraćaj je uveden treći avion, koji je prevezao preko 80 hiljada putnika, dok se trenutno pregovara o četvrtom, koji bi floti trebalo da se priključi do početka ili pika ljetnje turističke sezone.

Izvor: YouTube/Printscreen/ TravelWorld196

Nacionalna avio-kompanija To Montenegro prošlu godinu završila je profitabilno, prvi put prevevši više od 500 hiljada putnika, saopštio je izvršni direktor Vukadin Stojanović. On je dodao da se do kraja drugog kvartala očekuje priključenje još jednog aviona floti, čime će kapaciteti kompanije biti dodatno povećani.

"Prešli smo cifru od 500 hiljada putnika i zabilježili odlične rezultate. Kompanija je apsolutno likvidna i izašla je iz izazovnih situacija mnogo zrelija nego što smo mislili", rekao je Stojanović.

Sredinom prošle godine u saobraćaj je uveden treći avion, koji je prevezao preko 80 hiljada putnika, dok se trenutno pregovara o četvrtom, koji bi floti trebalo da se priključi do početka ili pika ljetnje turističke sezone. Takođe, planiran je i čarter saobraćaj prema jednoj italijanskoj destinaciji u saradnji sa hotelskim kompleksom.

Stojanović je naglasio da sezonalnost značajno utiče na poslovanje, ali da su prošle godine koristili stimulativne politike za studente, profesore i putnike sa posebnim potrebama, što je rezultiralo popunjenošću aviona od gotovo 80 odsto, istorijskim maksimumom za nacionalnog avio-prevoznika.

Komentarišući dolazak Wizz Air-a u Podgoricu, Stojanović je rekao da konkurencija može biti korisna, jer omogućava kompaniji da unaprijedi svoje usluge i poveća avio-dostupnost u Crnoj Gori.

On je zaključio da je To Montenegro važan učesnik crnogorske privrede i turizma, koji kroz planirane investicije i modernizaciju flote nastavlja da doprinosi razvoju i ekonomiji zemlje.