Službenici Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja lišili su slobode dva lica, J.B. (24) i J.J. (29) iz Pljevalja, zbog sumnje da su, na štetu dvoje sugrađana starih 21 i 18 godina, počinili krivično djelo zlostavljanje.

Policija je dobila dojavu da je u jednom ugostiteljskom objektu došlo do fizičkog sukoba više lica. Na lice mjesta odmah je upućena patrola koja je zatekla aktere incidenta – J.B., J.J. i još dva lica.

U službenim prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja uzete su izjave svih četvoro aktera. Na osnovu izjava i kriminalističke obrade, sumnja se da su J.B. i J.J. prišli stolu za kojim su sjedila dva oštećena lica, prvo im uputili uvrede i psovke, a potom fizički nasrnuli na njih, gurajući ih, hvatajući za kosu i prijeteći daljim napadom.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, koji je naložio da se J.B. i J.J. liše slobode. Osumnjičeni će, u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužiocu.