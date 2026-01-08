Ipak, kako su saopštili iz preduzeća, poslovna godina završena je u minusu, jer je povećanje obima prevoza nastupilo tek u posljednjem kvartalu godine.

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

Državno željezničko preduzeće Montekargo zabilježilo je u 2025. godini prihod od 6,96 miliona eura, što predstavlja rast od 16 odsto u odnosu na 2024. godinu, odnosno za 1,1 milion eura. Ipak, kako su saopštili iz preduzeća, poslovna godina završena je u minusu, jer je povećanje obima prevoza nastupilo tek u posljednjem kvartalu godine.

"Tokom 2025. godine fokus našeg poslovanja bio je na stabilnom i održivom funkcionisanju sistema, unapređenju operativne efikasnosti i realizaciji strateških ciljeva definisanih planskim dokumentima i ugovorima sa korisnicima. Posebna pažnja posvećena je jačanju saradnje sa partnerima i unapređenju kvaliteta usluga. Značajan doprinos povećanju prihoda u posljednjem kvartalu donio je prevoz novih roba, poput uglja za potrebe EPS-a, automobila iz Kragujevca i cementa", naveli su iz Montekarga.

Finansijski efekti od carinskih i špediterskih usluga

"Pored redovnih prevoznih aktivnosti, Montekargo je tokom 2025. godine razvijao i nove djelatnosti, uključujući carinske i špediterske usluge, kako bi klijentima pružio kompletnu logističku podršku", istakli su u Montekargu.

"Realizovani rezultati direktno doprinose ukupnom poslovanju i efikasnosti preduzeća, uz smanjenje troškova koji bi nastali angažovanjem eksternih špedicija", dodali su.

Kako su napomenuli, već su potpisani novi ugovori sa klijentima, uglavnom na period od pet godina.

Planirana nabavka novih voznih sredstava

"U 2026. godini, zahvaljujući planiranoj državnoj garanciji od 15 miliona eura, Montekargo planira nabavku novih voznih sredstava, uključujući elektrolokomotive i vagone, kao i remont postojećeg voznog parka", saopštili su iz preduzeća.

"Ova garancija predstavlja najveću podršku Ministarstva saobraćaja i države do sada i omogućava modernizaciju voznog parka, unapređenje bezbjednosti i povećanje efikasnosti poslovanja. Planiramo kupovinu tri nove elektrolokomotive, 80 do 100 modernizovanih vagona, redovne investicije na 100 teretnih vagona i remont jedne elektrolokomotive", naveli su.

Gubitak od obustave saobraćaja

"Iz preduzeća napominju da je realizacija većine ugovora sa dugogodišnjim korisnicima tekla u predviđenom obimu, uz kontinuirani nadzor i praćenje rezultata. Jedini ugovor koji nije realizovan u potpunosti odnosi se na prevoz boksita, čija je dinamika zavisila i od potreba tržišta, što je doprinijelo gubitku od oko 108.000 eura", saopštili su iz Montekarga.