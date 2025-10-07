logo
Neprijatna scena na slavlju kod Viki: Pripita Jana zabranila ćerki da govori, Kristina na ivici suza (Video)

Autor Đorđe Milošević
0

Jana je pred svima prekorila Kristinu i zabranila joj da više daje intervjue.

Neprijatna scena na slavlju kod Viki: Pripita Jana zabranila ćerki da govori, Kristina na ivici suza Izvor: MONDO

Pevačica Viki Miljković zajedno sa suprugom organizovala je veliko slavlje povodom punoljetstva sina Andreja.

Na proslavi su bila brojna poznata imena, a među njima i folk zvezda Jana Todorović, koja je stigla u društvu svoje ćerke Kristine, ali i pevačice Zorane Mićanović.

"Kasnila je ćerka, ali, evo, tu smo, to je to. Tu smo da ispoštujemo kolege, al' one koji zaslužuju! Viki i ja smo toliko godina prijateljice, koleginice, naravno da sam tu. Malo se popilo, zagrijalo se, ja dolazim od srca, veselićemo se, pjevaćemo! U mladosti sam miješala pića, a sad ne. Samo pivo", rekla je prvo Jana pred kamerama, a nakon što su se nizala pitanja za nju i Zoranu Mićanović, Jana je dobacila:

"Je l' imate neko pitanje za ćerku?", rekla je Todorovićeva u šaljivom maniru:

"Kako si se snašla u maminom spotu u kom si glumila?", dobila je Janina ćerka Kristina pitanje.

"Super sam se snašla, jako sam zadovoljna spotom", rekla je Kristina.

"Da li se družiš sa Vikinim sinom?", glasilo je sledeće pitanje za Kristinu.

"Da, jako smo dobri prijatelji, mi se znamo od druge godine života", kazala je Janina naslednica.

Jana burno reagovala

U tom momentu se ubacila Jana:

"Ovo je poslednji intervju da će Kristina dati, da će nešto izjavljivati. Ti zaista nisi za kamere! Ljubim vas sve! Ma, kakvi bre... 'Ajmo, kasnimo!"

"Ja ne idem", rekla je odmah Kristina na ivici suza.

"Moguće da se naljutila jer se ja nisam raspričala kao ona", rekla je potom Janina ćerka vidno zbunjena.

