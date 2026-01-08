Optužnicom se Lazoviću, Peroviću i Pantoviću stavljalo na teret da su bili pripadnici kriminalne organizacije odbjeglog Radoja Zvicera.

I pored toga što u zakonskom roku od tri godine od podizanja optužnice nije donijeta prvostepena presuda, suspendovani službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Petar Lazović, Nikša Perović i Radovan Pantović ostaju u pritvoru Spuža, ali zbog optužbi Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) u drugim predmetima, pišu Vijesti.

Samostalna savjetnica Višeg suda u Podgorici Ivana Vukmirović saopštila je "Vijestima" da je okrivljenim Petru Lazoviću, Nikši Peroviću i Radovanu Pantoviću ukinut pritvor 5. januara 2026. jer presuda nije donijeta u roku od tri godine od dana podizanja optužnice SDT-a, prenose Vijesti.



"Međutim, SDT je podnijelo predlog da se ovim okrivljenima pritvor odredi u drugim predmetima, koji se vode pred ovim sudom. S tim u vezi, odlučujući o predlogu SDT-a za određivanje pritvora Lazoviću, Peroviću i Pantoviću, krivično vijeće Višeg suda u Podgorici, nakon što je saslušalo okrivljene, odredilo im je pritvor po pritvorskim osnovima iz čl. 175 tač. 1,3 i 4 ZKP-a i isti ima trajati do dalje odluke suda", navela je Vukmirović.

Ona je naglasila da je protiv ovih rješenja dozvoljena žalba u roku od tri dana.

Optužnicom se Lazoviću, Peroviću i Pantoviću stavljalo na teret da su bili pripadnici kriminalne organizacije odbjeglog Radoja Zvicera.

Optužnicom su obuhvaćeni Ljubo Milović, Radoje Živković, Nikola Spasojević, Slobodan Kašćelan, Milan Vujotić, Duško Roganović i Radovan Mujović.

Ova kriminalna organizacija kako navodi SDT, formirana je u drugoj polovini 2020. godine i pored Crne Gore, djelovala je u Južnoj Americi, Africi, Evropi i Australiji.

Optuženi se terete za više teških krivičnih djela, kao što su teška ubistva, pokušaji ubistava, šverc droge, oružja i cigareta, kao i zloupotreba službenog položaja.

Lazović je uhapšen u julu 2022. godine po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, zbog sumnje da je bio pripadnik kriminalne kavačke organizacije.

Protiv sina dugogodišnjega agenta ANB-a i bivšeg pomoćnika direktora Uprave policije Zorana Lazovića pokrenuti su brojni krivični procesi. Prema tvrdnjama SDT-a, Lazović je državnu službu podredio interesima kavačkog kriminalnog klana.

Mlađi Lazović je u oktobru prošle godine u sudnici je kazao da ne želi da izađe iz pritvora dok se njegov otac nalazi u Spužu.

"Ne zato što mi je tamo dobro, ili što mi je tamo mjesto. Mjesto mi je pored porodice. Neću da izađem iz pritvora dok je tamo moj otac", kazao je Petar Lazović.

Za njega je ranije nuđeno i najveće jemstvo u istoriji crnogorskog pravosuđa, čija je vrijednost bila devet miliona eura.