Jana ne mora ni da pjeva: Iznajmljuje stanove i mjesečno zarađuje sumu od koje boli glava

Pjevačica rijetko govori o svojim primanjima, ali je poznato da joj, pored muzike, značajan prihod donosi i iznajmljivanje nekretnina.

Pjevačica Jana Todorović godinama je predano radila kako bi stekla sve što danas ima, a malo ko zna da je vlasnica više nekretnina. Naime, oduvjek je mudro upravljala svojim novcem, osim porodične kuće i restorana kojim se bavila u jednom periodu, Jana posjeduje i nekoliko stanova koje već godinama uspješno iznajmljuje.

"Jana je vrijedna, nikad se nije rasipala novcem, već je ulagala tamo gde se najviše isplati, a to su stanovi. Ona ima pet stanova, mesečno sigurno stavi u džep i do 5.000 eura, mada cijene se mijenjaju u skladu sa onim što diktira tržište. Svakako je vjerovatno da će uskoro i da širi biznis", rekao je izvor blizak pjevačici.

"Nije lijepo pričati o ciframa"

Inače, Jana izbjegava da priča o tome koliko zarađuje, te smatra da to nije kulturno.

"Niste nigdje vidjeli snimak na kom mi neko gura novčanice u grudi. Nikada to nisam voljela ni dopuštala, možda se desilo jednom iz šale, pa je to neko usnimio. Uvjek bakšiš držim u ruci ili stavim oko mikrofona i to je moja politika. Nisam pjevaljka, a svako ko želi da časti muziku ili mene može to da uradi na kulturan način."

"Danas bih bila milijarderka da sam to dozvoljavala, ali ne. Radije bih da nastavim da radim ovako kako sam radila do sada.Svakako mislim da nije kulturno pričati o ciframa tako", rekla je pjevačica.