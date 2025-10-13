logo
"Jana doživljava linč": Zorana Mićanović otkrila šta se zapravo desilo prije skandala Todorovićeve i njene ćerke

"Jana doživljava linč": Zorana Mićanović otkrila šta se zapravo desilo prije skandala Todorovićeve i njene ćerke

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Zorana Mićanović među poslednjima se pojavila na svadbi Uroša Živkovića, a progovorila je o drami njene koleginice Jane.

"Jana doživljava linč": Zorana Mićanović otkrila šta se zapravo desilo prije skandala Todorovićeve i Izvor: MONDO

Zorana Mičćanović osvrnula se na dramu koja se desila između Jane Todorović i njene ćerke Kristine na 18. rođendanu Andreja Taškovića. Pjevačica je otkrila da se Jana našalila i da je vjerovatno bila nervozna jer su kasnile.

Pogledajte fotografije Jane i Kristine:

"Znam kakva je ona kao majka, prijatelj i kolega. Da se ženi dešava takav linč. Ja mislim da majka najviše voli svoje dijete. Sigurno ne misli ništa loše za nju ispred kamera, ili da je ponižava. To je bila čista šala. Mi smo kasnile, Kristina i ja i to je vjerovatno nju iznerviralo. Ona je kroz šalu rekla da uđemo i na kraju šta se desilo. Bespotrebno".

Za kraj  je otkrila da li se Kristina stvarno potresla.

"Mi smo se bili šokirali, ali kasnije postoji snimak  gdje su one igrale zajedno. Majka i ćerka nikada ne mogu da se mrze", izjavila je ona.

Pogledajte

00:51
"Jana doživljava linč, naljutila se jer smo kasnile": Zorana Mićanović prvi put o skandalu pevačice i njene ćerke
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Tagovi

zorana mićanović Jana Todorović

