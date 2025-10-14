logo
Našle se u centru skandala, sad isplivao novi snimak: Evo šta su radila Jana i Kristina posle šok izjave pred kamerama

Autor Dragana Tomašević
0

Jana Todorović na Instagramu pokazala šta se dešavalo na svadbi Uroša Živkovića

Jana Todorović na Instagramu pokazala šta se dešavalo na svadbi Uroša Živkovića Izvor: MONDO

Pjevačica Jana Todorović našla se na meti kritika nakon skandala koji se desio na 18. rođendanu sina Viki Miljković.

Danima se pričalo i pisalo o neprijatnoj sitauciji između majke i ćerke, kada je Jana rekla "da Kristina poslednji put daje izjavu" i da "nije za kamere", nakon čega je javnost bila u prilici da ih vidi ponovo zajedno na svadbi Uroša Živkovića.

Novinari su se našalili sa pjevačicom i Janom i poručili Kristini "da sada ona priča", na šta su se obje nasmijale i ušle u svečanu salu.

Sada se Jana ipak oglasila, i to snimkom sa svadbe, na kojoj se vidi da su i ona i ćerka vidno raspoložene i da se zabavljaju.

Kristina je pjevala i nije skidala osmijeh s lica, a u jednom trenutku je poljubila majku.

Pogledajte snimak:

Pogledajte

00:21
Jana Todorovic
Izvor: instagram/janavip2011
Izvor: instagram/janavip2011

Jana zabranila ćerki da govori

Na proslavi rođendana sina VIki Miljković, Kristina je davala izjavu kada ju je majka prekinula:

"Ovo je poslednji intervju da će Kristina dati, da će nešto izjavljivati. Ti zaista nisi za kamere! Ljubim vas sve! Ma, kakvi bre... 'Ajmo, kasnimo!"

