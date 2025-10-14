Našle se u centru skandala, sad isplivao novi snimak: Evo šta su radila Jana i Kristina posle šok izjave pred kamerama

Jana Todorović na Instagramu pokazala šta se dešavalo na svadbi Uroša Živkovića
Pjevačica Jana Todorović našla se na meti kritika nakon skandala koji se desio na 18. rođendanu sina Viki Miljković.
Danima se pričalo i pisalo o neprijatnoj sitauciji između majke i ćerke, kada je Jana rekla "da Kristina poslednji put daje izjavu" i da "nije za kamere", nakon čega je javnost bila u prilici da ih vidi ponovo zajedno na svadbi Uroša Živkovića.
Novinari su se našalili sa pjevačicom i Janom i poručili Kristini "da sada ona priča", na šta su se obje nasmijale i ušle u svečanu salu.
Sada se Jana ipak oglasila, i to snimkom sa svadbe, na kojoj se vidi da su i ona i ćerka vidno raspoložene i da se zabavljaju.
Kristina je pjevala i nije skidala osmijeh s lica, a u jednom trenutku je poljubila majku.
Pogledajte snimak:
Jana zabranila ćerki da govori
Na proslavi rođendana sina VIki Miljković, Kristina je davala izjavu kada ju je majka prekinula:
"Ovo je poslednji intervju da će Kristina dati, da će nešto izjavljivati. Ti zaista nisi za kamere! Ljubim vas sve! Ma, kakvi bre... 'Ajmo, kasnimo!"