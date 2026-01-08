Đuričko u Americi proslavio Božić : Kupus za sarmu kupili kod Turaka

Đurićko i Nina uživali su u domaćoj trpezi u Los Anđelesu, a lepa glumica se potrudila da sve bude kako treba.

Izvor: Instagram/ninasenicar

Glumac Nikola Đuričko, koji već godinama živi u Americi, praznike provodi u dobrom društvu, pa je tako i Božić proslavio u Los Anđelesu kao gost svoje koleginice.

Jedna od najlepših Srpkinja Nina Seničar pripremila je tradicionalnu srpsku trpezu, na kojoj su se našla omiljena jela, uključujući i sarme. Nikola Đuričko bio je među njenim gostima i nije mogao da odoli specijalitetu.

"Evo nas u Los Anđelesu, ali verujte da ja ukusnije sarme nisam nigde jela. Gdje nabavljaš kiseli kupus?", pitala je Nina prijateljicu koja je jelo servirala u činiju, na šta je ona odgovorila: "Kupujem kod Turaka."

Samo domaće

Pored sarmi, na stolu nije izostala ni ruska salata, a Nina je objavila i fotografiju sa gostima. Svi su uživali u prazničnoj atmosferi i ukusnoj hrani, pokazujući da i na drugom kontinentu može da se održi duh tradicionalnog srpskog Božića.