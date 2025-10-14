Glumac Emir Hadžihafisbegović jutros objavio sliku sa groba svog prijatelja, legendarnog pjevača Halida Bešlića

Izvor: Kurir/ Antonio Ahel/ATAImages

Juče je u Sarajevu, na gradskom groblju Bare, sahranjen Halid Bešlić, pjevač koji nas je napustio nakon teške bolesti. Na komemoraciji je Halidova unuka održala potresan govor, nakon čega su se smjenjivali govori njegovih dugogodišnjih prijatelja i saradnika.

Na ulicama Sarajeva je, prema procjenama policije, bilo 100.000 ljudi, i svi su tapšali dok je tužna povorka išla ka Halidovoj vječnoj kući. U masi, kao i na komemoraciji, bio je Halidov prijatelj i glumac Emir Hadžihafizbegović.

Vidi opis Glumac objavio sliku sa groba Halida Bešlića: Pozlilo mu pred sahranu, sad poslao potresnu poruku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 22 22 / 22

Jutro posle sahrane, glumac s kojim je Halid igrao i u filmu "Karaula", objavio je fotografiju sa njegovog groba i potresnu poruku.

"Rani sabah nad Sarajevom. 12 sati posle tvoje dženaze, ljepoto naša. Ostavio si nas tužne, setne, ali ponosne na tvoj lik i djelo. Ispratilo te tvoje Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Srbija, Crna Gora i Makedonija. Ispratila te cijela planeta. Vidio si ti to odozgo sve. Postoje samo ljudi i neljudi, sve ostale podjele su lažne. Cio život je borba za jednu dobru dženazu. Voli te brat“, napisao je Emir uz ovu fotografiju.

Pozlilo mu na okupljanju za Halida.

Dan pred sahranu Halida Bešlića, kod Vječne vatre okupilo se oko 30.000 građana. Ovaj masovni skup organizovan je kao emotivni omaž pjevaču koji je decenijama unazad osvajao srca publike širom Bosne i Hercegovine i regiona.

Među prisutnima bili su i brojni poznati umjetnici i ličnosti iz javnog života. Jedan od njih bio je i glumac Emir Hadžihafizbegović, koji je, nažalost, tokom trajanja skupa osjetio slabost i pozlilo mu je.

Na sreću, ljudi u njegovoj blizini brzo su reagovali i pritekli mu u pomoć, čime je sprečena veća neprijatnost.

Pogledajte: