Otkriveno zašto Halidova supruga nije bila na sahrani: Hitna pomoć dežura zbog Sejde, stanje joj se pogoršalo

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevač Halid Bešlić sahranjen je danas na gradskom groblju bare. Na ulicama bilo 100.000 ljudi, a među njima nije bilo njegove voljene supruge Sejde.

Otkriveno zašto Halidova supruga nije bila na sahrani: Hitna pomoć dežura zbog Sejde, stanje joj se Izvor: Printskrin/ Youtube/ Bosanska Sehara

Danas, 13. oktobra, na gradskom groblju Bare u Sarajevu, sahranjen je Halid Bešlić, jedan od najvoljenijih izvođača narodne muzike s prostora bivše Jugoslavije.

Dirljive scene obeležile su ovaj dan – njegov sin Dino, zajedno sa verskim službenicima, spustio je telo voljenog oca u grob, dok je Sarajevo tiho plakalo. Reka ljudi i suza svedočila je o tome koliko je Halid značio svom narodu.

Halidova supruga Sejda nije mogla da prisustvuje komemoraciji i sahrani zbog iznenadnog pogoršanja zdravstvenog stanja tokom noći.

Hitna pomoć dežuraju trenutno u njenoj blizini na Ciglanama, pružajući joj potrebnu negu u ovom teškom trenutku.

Halidu Bešliću je na sahrani ispunjena poslednja želja – sahranjen je pored svog dugogodišnjeg prijatelja i muzičkog saborca, Kemala Montena, s kojim je delio brojne životne trenutke i emocije

 (Kurir, MONDO)

