Piloti ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva koji lete lovačkim avionima F-16 morali su da prilagode taktike vazdušne borbe koje su naučili od NATO instruktora, jer originalne metode nisu odgovarale uslovima borbe u blizini linija fronta, piše Defence Blog.

Zbog guste ruske mreže protivvazdušne odbrane i stalne prijetnje od neprijateljskih lovaca, ukrajinske posade samostalno su razvile nove procedure za presretanje krstarećih raketa, napad na dronove i borbene operacije u neposrednoj blizini fronta.

„Kada smo se vratili sa obuke, suočili smo se sa stvarnošću: taktike naučene u inostranstvu ne odgovaraju ratu koji vodimo“, rekao je jedan pilot. Dodao je da posade F-16 sada lete niže kako bi smanjile izloženost ruskim raketama zemlja-vazduh i lovcima Su-35, Su-57 i MiG-31.

Piloti koriste manevrisanje na malim visinama i konfiguraciju terena kako bi otežali radaru neprijatelja i poboljšali šanse za preživljavanje. U specifičnim misijama, F-16 namjerno izazivaju ruske lovce da lansiraju rakete, iscrpljujući njihov arsenal i omogućavajući jurišnim avionima da izvrše zadatke.

Do novembra 2025. godine, ukrajinski F-16 presreli su više od 1.300 ruskih raketa i dronova, dok su uništili preko 300 kopnenih ciljeva, uključujući vojna vozila, komandne punktove, centre za kontrolu dronova i skladišta municije.

