U islamu ovaj postupak ima potpuno drugačije značenje od pravoslavnog.
Iako je u toku dženaza Halidu Bešliću, i taj dostojanstven oproštaj ispunjen je dubokim emocijama, islamska tradicija predviđa da porodica i bliski prijatelji i nakon sahrane imaju posebne obaveze prema preminulom.
Prema običajima koji potiču iz islamskog verovanja, porodica obično ponovo posećuje mezar (grob) nakon četrdeset dana, kako bi učila dove i suru Jasin za dušu umrlog.
Halidu Bešliću će 40 dana biti obeleženo kao kod pravoslavaca? Porodica iz ovog razloga izlazi na mezar
Taj čin, poznat među Bošnjacima kao "četeresnica", nije šerijatski propisan obred, već deo narodne pobožnosti koji ima za cilj da se još jednom iskaže poštovanje, ljubav i sećanje na preminulog.
Veruje se da molitva i dobra dela učinjena u ime umrlog mogu doprineti njegovom duhovnom miru u svetu berzaha - prostoru između smrti i Sudnjeg dana.
Za razliku od pravoslavne tradicije, gde četrdeset dana ima jasno teološko značenje i obavezno se obeležava, u islamu je ovaj običaj više izražaj poštovanja i porodične povezanosti nego stroga verska dužnost.
Ipak, za mnoge porodice, upravo taj povratak na mezar posle četrdeset dana postaje trenutak mira, molitve i zahvalnosti Bogu na životu i delima pokojnika.
