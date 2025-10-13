logo
Halid Bešlić u Karauli pevao pesmu Halida Muslimovića: U filmu treštalo "Oj, jarane, jarane", a evo ko je krivac

Autor Dragana Tomašević
0

Pevač Halid Bešlić, koji će danas biti ispraćen na večni počinak, igrao je u filmu “Karaula” u kojem je pevao pesmu svog imenjaka Halida Muslimovića.

Halid Bešlić pjevao pjesmu Halida Muslimovića Izvor: YouTube/screenshot/Modrica

Halid Muslimović, pevač koji će danas biti sahranjen na gradskom groblju Bare, jednom prilikom je govorio o svom učešću u filmu "Karaula" i odluci da zapeva pesmu kolege Halida Muslimovića.

"Prijatelj sam s mnogim rediteljima i glumcima, tako da sam bio angažovan u filmu ‘Karaula’, gde pevam pesmu ‘Oj, jarane, jarane’, mog kolege Halida Muslimovića.  Goran Bregović me je zvao da dođem u njegov studio u Beogradu“, rekao je Bešlić svojevremeno Blicu.

  "Kad sam čuo da treba da pevam pesmu ‘Oj, jarane, jarane’ mog kolege i imenjaka Muslimovića, pobesneo sam i rekao: ‘Kako nisi uspeo da stigneš da snimiš pesmu za mene?’ On mi se izvinio i rekao da ne može stići. Ja sam, besan, ipak prihvatio da pevam u filmu ‘Karaula'“, rekao je Halid.

Pogledajte tu scenu:

Halid Bešlić u filmu Karaula
Izvor: YouTube/Modrica


Urednik Kurira Ljubomir Radanov, uradio je poslednji intervju sa pokojnim Bešlićem, i prisetio se i priče o "Karauli":

"Halid je fenomen kao filmski glumac, ostvario se u 10 uloga. On je čovek bez sujete. On se pojavljuje u Karajliji filmu, mene je zanimalo zašto nisu uzeli Muslimovića, nego Bešlića. On mi je u intervjuu i taj detalj otkrio. Halid je bez problema pristao da otpeva pesmu kolege, da li bi to pristale druge kolege? Mislim da ne, sujete uvek ima. Pamtiću ga kao čoveka punom humora i dobrote. Rekao nam je da mu se možemo obratiti za sve što nam treba. Njegove pesme su vanvremenske i biće zauvek".

