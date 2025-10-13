logo
"Halid je Bosna, za njim žali cela bivša Juga": Emotivan govor Emira Hadžihafisbegovića na komemoraciji

"Halid je Bosna, za njim žali cela bivša Juga": Emotivan govor Emira Hadžihafisbegovića na komemoraciji

Autor Marina Cvetković

Autor Marina Cvetković
0

Emir Hadžihafisbegović u svom govoru na komemoraciji Halidu Bešliću oprostio se od svog prijatelja

Emotivan govor Emira Hadžihafisbegovića na komemoraciji Izvor: Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine/ Kurir

Jedan od govornika na komemoraciji Halidu Bešliću je i glumac i njegov prijatelj Emir Hadžihafisbegović. On se potresnim govorom poslednji put oprostio od legendarne muzičke zvezde.

"Kažu da su reči majka i sloboda reči koje se najviše spominju u književnosti, pa su jednom Krležu pitali šta je za njega pojam ljudske slobode. On je rekao oslobađanje od predrasuda. Šta sam kao mlad od njega učio... da živim bez predrasuda. Zaista, ako imaš predrasudu život ti je pakao, a ako je nemaš onda ti je lep", počeo je svoj govor glumac vidno potrešen i nastavio:

"Mi danas ispraćamo ispunjenog čoveka, supruga, oca, dedu, strica, teču. Ode on na neki drugi, bolji svet. Kada bih morao reći Halid Bešlić jednako šta, rekao bih jednako Bosna. Uspomena je naše privatno vlasništvo i mi sa njom radimo šta hoćemo. Za njim ne žali regija, za njim žali cela bivša Juga. Ljudi koji su dolazili na Halidove koncerte se nikada nisu svađali. Hvala ti, dragi Halide Bešliću"m rekao je u govoru između ostalog Hadžihafizbegović.

Poslušajte i govor Harisa Džinovića:

Pogledajte

00:35
Haris Džinović govori na komemoraciji Halida Bešlića u Sarajevu
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Podsetimo, Emir se obratio i svim okupljenim poštovaocima lika i dela Halida Bešlića i dan pre komemoracije i sahrane na skupu kod Večne vatre u Sarajevu. Njemu je odlazak Bešlića teško pao, te mu je u jednom trenutku pozlilo i pomoć mu je odmah pružena.

Na komemoraciji dirljiv govor je održala i Halidova unuka Lamija, koja je svojim rečima sve dotakla.

