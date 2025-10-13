Na Halidovom sanduku posebno obeležje: Ljudi ga nosili s ruke na ruku, evo šta znači fes

Ogroman broj ljudi došao je da se pokloni preminulom pevaču Halidu Bešliću, koji će biti ispraćen po muslimanskim obeležjima.

U 13:30 časova počelo je klanjanje namaza Halidu Bešliću u Begovoj džamiji u Sarajevu, a telo Halida Bešlića dovezeno je oko 12:50 časova.

Ogroman broj ljudi došao je da se pokloni preminulom pevaču. Nakon što su ga izneli iz kombija, telo su do džamije nosili okupljeni ljudi, s ruke na ruku. Na vrhu sanduka nalazi se bosanski fes.

Bosanski fes je tradicionalna kapa, poznata i kao fez ili tarbuh, koja je imala važnu ulogu u kulturi i nošnji Bosne i Hercegovine, naročito među muslimanskim stanovništvom tokom osmanskog perioda i 19. veka.

Fes je najčešće crvene boje, cilindričnog ili blago konusnog oblika, napravljen od filca (obično vune). Na vrhu često ima crnu svilenu kićanku (resu).

Fes je bio znak ugleda, časti i pripadnosti gradskom sloju (posebno među bošnjačkim begovima, trgovcima i učenim ljudima). Nosio se uz tradicionalnu nošnju - antere, jelek, čakšire i dolamu.

U Bosnu je stigao tokom osmanske vladavine i postao simbol muslimanske urbane kulture.

Podsetimo, nakon klanjanja, sahrana će se obaviti na gradskom groblju Bare od 14:30.

Na ulicama Sarajeva, zbog sahrane Halida Bešlića procenjuje se da se okupilo 80.000 ljudi: