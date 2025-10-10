logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Grudi, kosa, nokti, sve je moje": Tinu Ivanović prozivali da je sponzoruša, sad pokazala tijelo bez silikona

"Grudi, kosa, nokti, sve je moje": Tinu Ivanović prozivali da je sponzoruša, sad pokazala tijelo bez silikona

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Tina Ivanović je jedna od retkih ljepotica s estradne scene koja je odlučila da se vrati prirodnom izgledu

Tinu Ivanović prozivali da je sponzoruša, sad pokazala tijelo bez silikona Izvor: Instagram printscreen / tina_ivanovic_official

Pjevačica Tina Ivanović nedavno je priznala da je riješila da se "otarasi" implantata u grudima. Priznaje da je srećna što se odlučila na ovu intervenciju i što je "sto posto prirodna".

"Estetske intervencije na tijelu više ne. Bila sam onda mlada i luda, sad sam samo luda. Moram da kažem da nemam više implante, sad sam prirodna. Mnogo je ljepše kad si prirodan… Prirodni nokti, prirodna kosa, prirodne grudi… Sve je prirodno", rekla je Tina i dodala da karijera može da se gradi i bez provokativnog dekoltea.

Pogledajte slike Tine Ivanović "prije i posle":

Kada su je pitali da prokomentariše estetske intervencije, citirala je Lepu Lukić.

"Svi smo kao majmunčići, hoćemo sve da probamo".

Sponzoruša zbog pjesme

Tina je svojevremeno govorila kako je doživljavala kritike zbog hita „Bunda od nerca“ kada su je prozivali da je sponzoruša zbog teksta koji pjeva.

"Bolje da ne pričam kakvi su tada bilo komentara na ovu pjesmu, i onih dobrih, ali i onih zluradih. Govorili su da je pjesma za sponzoruše, i mene su okarakterisali kao takvu, ali ko me poznaje zna ko sam i šta sam.

 Sve pjesme koje sam snimila nemaju veze sa mojim stvarnim životom, možda tek poneka. Ali ja pkevam za narod i biram pkesme da se za svakoga ponešto nađe. To mi je posao. Kada bih snimila ono što ja volim, to ne bi prošlo nikad", pričala je pkevačica.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tina Ivanović pjevačica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ