"Grudi, kosa, nokti, sve je moje": Tinu Ivanović prozivali da je sponzoruša, sad pokazala tijelo bez silikona

Pjevačica Tina Ivanović je jedna od retkih ljepotica s estradne scene koja je odlučila da se vrati prirodnom izgledu

Pjevačica Tina Ivanović nedavno je priznala da je riješila da se "otarasi" implantata u grudima. Priznaje da je srećna što se odlučila na ovu intervenciju i što je "sto posto prirodna".

"Estetske intervencije na tijelu više ne. Bila sam onda mlada i luda, sad sam samo luda. Moram da kažem da nemam više implante, sad sam prirodna. Mnogo je ljepše kad si prirodan… Prirodni nokti, prirodna kosa, prirodne grudi… Sve je prirodno", rekla je Tina i dodala da karijera može da se gradi i bez provokativnog dekoltea.

Pogledajte slike Tine Ivanović "prije i posle":

Kada su je pitali da prokomentariše estetske intervencije, citirala je Lepu Lukić.

"Svi smo kao majmunčići, hoćemo sve da probamo".

Sponzoruša zbog pjesme

Tina je svojevremeno govorila kako je doživljavala kritike zbog hita „Bunda od nerca“ kada su je prozivali da je sponzoruša zbog teksta koji pjeva.

"Bolje da ne pričam kakvi su tada bilo komentara na ovu pjesmu, i onih dobrih, ali i onih zluradih. Govorili su da je pjesma za sponzoruše, i mene su okarakterisali kao takvu, ali ko me poznaje zna ko sam i šta sam.

Sve pjesme koje sam snimila nemaju veze sa mojim stvarnim životom, možda tek poneka. Ali ja pkevam za narod i biram pkesme da se za svakoga ponešto nađe. To mi je posao. Kada bih snimila ono što ja volim, to ne bi prošlo nikad", pričala je pkevačica.