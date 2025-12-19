Trener denvera Dejvid Adelman još jednom je iskoristio priliku da pohvali Nikolu Jokića, naročito što je u poslednjem meču uspio da obori jedan od nevjerovatnih rekorda

Srpski košarkaš Nikola Jokić toliko često pomijera granice u NBA ligi, da su njegovi nevjerovatni rezultati postali svakodnevica. Međutim, onaj kojeg uvijek iznova i iznova oduševljava i koji svim silama hvali Somborca je svakako trener Denvera Dejvid Adelman, koji je i na ovoj konferenciji za medije održao lekciju o srpskom igraču.

Nikola Jokić postao je najbolji dodavač među centrima, iako je to bio i dosad, sada je to zvanično! Srbin je na istorijskoj listi pretekao Karima Abdul-Džabara, za kojeg je javnost tvrdila da je nedostižan. E, pa Nikola je pokazao upravo drugačije. Posle istorijskog uspjeha trener Adelman bio je upitan da prokomentariše svog najboljeg igrača.

"Fenomenalno je to što je uradio, jer je u pitanju Karim. Njega je Lebron (Džejms) pretekao kao najboljeg strijelca ikada, što nam dodatno pojašnjava koga je to Nikola pretekao. To je proslava obje stvari", započeo je Adelman.

"Karim je promijenio igru popularnim "skaj hokom", igrao je više od 20 godina i bio uticajan do kraja karijere. Za Nikolu, da ga pretekne u toj kategoriji, to mnogo znači. Ako slavite Lebrona u čitav kontekst, još je važnije. Nikola je centar i ovo je jedinstveno, preteći igrača kao što je Karim nije mala stvar. Pogledajte njegove MVP nagrade i pobjede - naš igrač je oborio taj rekord, zapamtite to", bio je jasan Adelman.

Nikola Jokić iz godine u godinu igra sve bolje. Takođe, za svaku prethodnu sezoni mislilo se da je njegova najbolja, da je kako se to kaže u "prajmu" karijere, ali on bi uvijek osporio sve tvrdnje. Sad ima 30 godina i bilježi nevjerovatnu statistiku. "Nevjerovatno. Takođe pokazuje šta moderna igra omogućava i šta različite pozicije mogu da doprinesu", dodao je Adelman o Jokićevoj igri.

Zašto je Jokić nesebičan igrač?

Nikolu Jokića krasi i činjenica da poenterski učinak nije jedino što bilježi, dvocifrene brojke nalaze se i u koloni asistencija, akako i sam kaže "ona čini da dvojica igrača budu srećna". Ipak, to se ne može reći i za druge NBA igrače, mnogi od njih cicijaškim potezima hrle ka obruču rivala, pa se postavlja pitanje odakle potiče nesebičnost Srbina?

"Igra zato što voli igru i vidi kako bi trebalo da se igra. On radi ono što je najbolje za saigrače. Ako je neko slobodan, baci mu loptu - bilo kom igraču, bilo da neko ko je sa njim 10 godina i osvajao titulu. Kada igrač zna da mu najbolji igrač vjeruje, procijenti uspješnosti rastu", rekao je Adelman.

"To vodi do visokog broja asistencija za cio tim. Nikola stalno radi prave stvari, čak i kada ga udvajaju rivali i to mnogo govori o njemu. Ne samo kao igraču, već i kao osobi", rekao je trener Denvera, pa jednostavno nije bilo potrebe pitati bilo šta o Nikoli Jokiću.

Šta je Nikola Jokić rekao o novom rekordu?

Nikola Jokić je postao centar sa najviše asistencija u istoriji NBA lige i mada uvijek potencira da su mu rekordi koje neprestano bilježi manje važni, ovo dostignuće zaista je veliko. "Mislim da su to stvari za posle karijere. To je neka vrsta legata na koji ću se osvrnuti kada završim karijeru - sjedeći na tremu, pijući pivo i pričajući lovačke priče svojoj djeci", našalio se Nikola Jokić.

Nikola Jokić je u pobjedi Denvera protiv Orlanda )126:115) ubacio 23 poena, uhvatio 11 lopti i podelio 13 asistencija.