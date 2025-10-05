Nataša Bekvalac vidjela da se stjuardesa muči, pa uskočila: Potez pjevačice na aerodromu oduševio prisutne

Nataša Bekvalac još jednom je pokazala kakva je "žena-laf", pomogavši stjuardesi sa koferom na beogradskom aerodromu.

Izvor: MONDO

Nataša Bekvalac je dobro raspoložena i nakon puta, te je ekipa MONDA zatekla pjevačicu nasmijanu i spremnu da priskoči u pomoć na aerodromu "Nikola Tesla".

U kežual izdanju, vezane kose i sa naočarima, Nataša je vukla svoj kofer uz pokretne stepenice, dok je iza nje stajala stjuardesa. Potom je onim što je uradila sledeće oduševila sve prisutne:

Nataša je proed svog kofera, pomogla i stjuardesi sa jednim od njenih, a potom nam je rekla kako se nosi sa Haninim preseljenjem u Madrid:

"Sve teže", iskrena je bila te dodala da je redovno posećuje.

