Nataša Bekvalac vidjela da se stjuardesa muči, pa uskočila: Potez pjevačice na aerodromu oduševio prisutne

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Nataša Bekvalac još jednom je pokazala kakva je "žena-laf", pomogavši stjuardesi sa koferom na beogradskom aerodromu.

Nataša Bekvalac vidjela da se stjuardesa muči, pa uskočila: Potez pjevačice na aerodromu oduševio pr Izvor: MONDO

Nataša Bekvalac je dobro raspoložena i nakon puta, te je ekipa MONDA zatekla pjevačicu nasmijanu i spremnu da priskoči u pomoć na aerodromu "Nikola Tesla".

U kežual izdanju, vezane kose i sa naočarima, Nataša je vukla svoj kofer uz pokretne stepenice, dok je iza nje stajala stjuardesa. Potom je onim što je uradila sledeće oduševila sve prisutne:

@mondo.zabavaNataša Bekvalac beži od medija na aerodromu: Hit reakcija pevačice, pomogla i stjuardesi sa koferima ️: Mondo#mondo#mondozabava#natasabekvalac♬ original sound - Mondo Zabava

Nataša je proed svog kofera, pomogla i stjuardesi sa jednim od njenih, a potom nam je rekla kako se nosi sa Haninim preseljenjem u Madrid:

"Sve teže", iskrena je bila te dodala da je redovno posećuje.

Evo kako je izgleda selidba:


Nataša Bekvalac pjevačica

