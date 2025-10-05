Breskvica bez trunke šminke na aerodromu: Sačekao je dečko, sve prštalo od poljubaca i emocija u kolima

Elegantno odjevena u crno od glave do pete, Breskvica je danas sletjela na beogradski aerodrom, gdje ju je sačekao dečko.

Izvor: MONDO

Kao i svakog vikenda, mnogobrojne zvijezde sa estrade pristižu na beogradski Nikola Tesla aerodrom nakon nastupa širom Evrope i sveta.

Ekipa MONDA našla se na licu mjesta, te smo tom prilikom zapazili i zvijezdu mlađe generacije Breskvicu, koja je doputovala odjevena u crni kaput i crne čizme sa visokim potpeticima. Lice bez šminke je sakrila crnim naočarima, ne krijući umor, ali nas je ljubazno pozdravila.

Anđelu je na aerodromu dočekao dečko, koji je kao pravi džentlmen sačekao automobilom, a zatim su usledili poljupci i zagrljaji.

Dečko Anđele Ignjatović Breskvice se ne pojavljuje često u javnosti, a njihova ljubav traje već nekoliko godina.

"On je neko ko voli svoju privatnost i ja ne želim da ga pokazujem, ako on to ne želi. To je okej, i nema nikakvih problema među nama zbog toga. Naprosto, ja imam svoj posao, on svoj. Mi smo stalno zajedno, mi se ne odvajamo. Prosto, on nije neko ko želi da se eksponira i ja to poštujem", rekla je Breskvica jednom prilikom.

