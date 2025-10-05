logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stoja šokirala sve novim izgledom, poručila: "Nije perika, menjam za mesec dana"

Stoja šokirala sve novim izgledom, poručila: "Nije perika, menjam za mesec dana"

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Stojanka Novaković Stoja sigla je na beogradski aerodrom sa novom frizurom.

Stoja šokirala sve novim izgledom, poručila: "Nije perika, menjam za mesec dana" Izvor: MONDO

Navikli smo da Stoju viđamo sa tamnijom kosom, čiju je dužinu i izgled tokom godina menjala. Međutim, sada smo pevačicu zatekli sa plavim loknama na beogradskom aerodromu.

Evo šta je rekla o svom novom izgledu:

@mondo.zabavaDa li vam se sviđa Stojina nova nadogradnja? ☺️ ️: Mondo#mondo#mondozabava#stoja♬ original sound - Mondo Zabava

"Za mesec dana menjam", poručila je Stoja za MONDO.

Pogledajte još njenih slika:

Evo koga smo još zatekli na aerodromu ovog vikenda:

Pogledajte

01:06
"Sad im pesme pise Chatgpt i sve im je na tacni": Zvezde devedesetih isprozivale mladje kolege
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Svet poznatih nadohvat ruke. Sve goruće teme, aktuelna dešavanja i najsočniji tračevi na jednom mestu. Pridruži se Viber zajednici ŽIVOT POZNATIH i budi u toku svakog dana!

Možda će vas zanimati


Tagovi

stoja Stojanka Novaković Stoja pjevačica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ