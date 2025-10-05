Stojanka Novaković Stoja sigla je na beogradski aerodrom sa novom frizurom.
Navikli smo da Stoju viđamo sa tamnijom kosom, čiju je dužinu i izgled tokom godina menjala. Međutim, sada smo pevačicu zatekli sa plavim loknama na beogradskom aerodromu.
Evo šta je rekla o svom novom izgledu:
@mondo.zabavaDa li vam se sviđa Stojina nova nadogradnja? ☺️ ️: Mondo#mondo#mondozabava#stoja♬ original sound - Mondo Zabava
"Za mesec dana menjam", poručila je Stoja za MONDO.
Pogledajte još njenih slika:
Stoja šokirala sve novim izgledom, poručila: "Nije perika, menjam za mesec dana"
Evo koga smo još zatekli na aerodromu ovog vikenda:
Svet poznatih nadohvat ruke. Sve goruće teme, aktuelna dešavanja i najsočniji tračevi na jednom mestu. Pridruži se Viber zajednici ŽIVOT POZNATIH i budi u toku svakog dana!