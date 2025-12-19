Marko Miljković ponovo u policiji: Novi problemi za Lunu i njega nakon tužbe od pola miliona

Marko ponovo prolazi kroz probleme sa komšijom, a čini se da se rešenju ne nazire kraj.

Suprug Lune Đogani, Marko Miljković, iznenadio je pratioce objavom iz policijske stanice. On se oglasio na svom Instagram profilu, gdje je podijelio fotografiju nastalu u prostorijama policije, ali nije otkrio razlog zbog kog se tamo nalazi.

Kako se može vidjeti, Marko je pozvan u odsjek kriminalističke policije:

"Problemi sa zakonom ili zakon ima probleme. Sad ćemo da provjerimo."

Dobio tužbu od komšije

Marko Miljković dobio je nedavno tužbu od komšije sa kojim je već neko vrijeme u lošim odnosima.

Naime, Marku Miljkoviću je stigla tužba, a kako se može vidjeti u tužbi, komšija traži odštetu od 500.000 dinara.

"Tužio me buđavi sa flotom advokata... A ja se sjekirao da li će uopšte vidjeti moje storije... Reći ću sudiji priznajem kriv sam, bacite me među lavove. Komšo, pošto znam da čitaš sad da li mogu da pustim snimak?", napisao je Marko Miljković na Instagramu.