Ujedinjene nacije odlučile su da internet ostane otvoren i van isključive kontrole država, čime je spriječena velika promjena digitalnog poretka.

Izvor: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

U momentu kada se širom svijeta vodi tiha borba za kontrolu interneta, Ujedinjene nacije donijele su odluku koja sprečava potencijalno najveću promjenu digitalnog poretka do sada. Generalna skupština UN postigla je konsenzus da internet ne prelazi pod isključivu kontrolu država, već da ostaje otvoren i vođen postojećim modelom u kome učestvuje više aktera.

Odluka je donijeta kroz rezoluciju WSIS+20 i predstavlja završetak procesa koji je započet još 2003. godine, kada je pokrenut Svjetski samit o informacionom društvu. Uprkos očekivanjima da bi države mogle da dobiju znatno veću moć nad internetom, UN su odlučile da ne mijenjaju osnovni poredak digitalnog svijeta.

To u praksi znači da vlade ostaju samo jedan od glasova u donošenju odluka, uz tehničke organizacije, akademsku zajednicu, civilno društvo i privatni sektor.

Internet će, bar za sada, ostati izvan direktne političke kontrole.

Spriječena fragmentacija interneta i jača cenzura

Multi-stakeholder model upravljanja internetom znači da o njegovoj budućnosti ne odlučuju samo države, već i organizacije koje ga stvarno grade i održavaju. Među njima su ICANN, IETF, Internet Society i W3C, tijela koja decenijama stoje iza osnovnih tehničkih standarda mreže.

Tokom prethodnih godina sve su glasnije bile inicijative da se taj model promijeni i da se ključne odluke prebace u ruke međunarodnih institucija i vlada. Kritičari su upozoravali da bi takav potez otvorio vrata političkoj kontroli, fragmentaciji interneta i jačoj cenzuri.

Rezolucija WSIS+20 praktično je zatvorila ta vrata, makar u doglednoj budućnosti.

Jedna od rijetkih konkretnih promjena odnosi se na Internet Governance Forum, koji sada dobija stalni mandat i stabilno finansiranje. To tijelo postaje trajna platforma za rasprave o internet politici, uključujući i pitanja regulacije vještačke inteligencije.

Odluka UN dobija dodatnu težinu u trenutku kada vještačka inteligencija sve snažnije oblikuje digitalni prostor. Upravo je Internet Governance Forum prethodnih godina bio mjesto gdje su započete prve međunarodne rasprave o pravilima za AI.

