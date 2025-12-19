logo
Sestra Baje Malog Knindže brutalno je ubijena: Slavnoj Srpkinji posvetio pjesmu: "Spavaj kraljice"

Autor Đorđe Milošević
0

Baju je smrt veoma potresla o čemu je i sam pričao.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Malo je poznato da je pjevač Baja Mali Knindža bio je u srodstvu sa tragično nastradalom pjevačicom Ksenijom Pajčin, a vijest da mu je sestra od strica brutalno ubijena duboko ga je potresla.

Svoju tugu i bol pretočio je u pjesmu pod nazivom „Spavaj, kraljice“, koju je posvetio Kseniji. O njenoj harizmi i pojavi na estradi Baja je govorio sa posebnim emocijama.

"Ksenija je bila fatalna. Posle nje se takva energija nije rodila na našoj estradi. U Beogradu sam bio kad se to dogodilo, jako me je to pogodilo", ispričao je Baja o Kseniji.

Tragična sudbina Ksenije Pajčin

Ksenija Pajčin ubijena je 16. marta 2010. godine u svom stanu u Beogradu. Zločin je počinio njen tadašnji emotivni partner, maneken Filip Kapisoda, koji je nakon toga izvršio samoubistvo.

Pjevačica je rođena 3. decembra 1977. godine u Beogradu. Karijeru je započela kao plesačica po diskotekama, a ubrzo je uplovila i u muzičke vode kao članica grupe „Dak“, sa kojom je snimila pjesmu „Dačo, volim te“, jedan od hitova devedesetih.

Kasnije se potpuno posvetila solo karijeri, tokom koje je objavila četiri albuma i sedam singlova, ostavivši neizbrisiv trag na domaćoj estradi.

