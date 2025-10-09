"Pretjerala si": Tinu Ivanović napali zbog previše korekcija, objavila novu fotku i mreže se usijale (Foto)

Tina Ivanović je pozirala u opuštenom izdanju, a mnogi su odmah primijetili promjenu.

Izvor: Pink/screenshot

Pevačica Tina Ivanović objavila je novi selfi na Instagramu i odmah izazvala burne reakcije svojih pratilaca. Mnogi su primijetili da joj lice izgleda potpuno neprirodno, a kako se može zaključiti, razlog tome su brojni tretmani botoksa i hijaluronskih filera, uz dodatnu obradu fotografije u fotošopu.

Fotografija se ubrzo proširila društvenim mrežama, a komentari nisu izostali.

"Tina, pretjerala si sa botoksom i fotošopom. Što je problem dostojanstveno stariti? Vadi to, lijepa si žena prirodno."

"Svako treba da ulaže u sebe"

Iako su komentari podijeljeni, Tina Ivanović se nedavno oglasila i progovorila o svojoj karijeri i značaju ulaganja u pjesme.

"Mislim da svako treba da se bori za sebe i da ulaže u svoje pjesme, ali je tolika sada navala za tim kaverima... Ne pitam se ja puno oko toga, autor se pita, ali autor ima poštovanje prema pjevačima, mislim da bi bilo bezveze da neko snimi Kabrio Porše ili Bundu od nerca. Mislim da je bolje da ulože novac u svoj hit neki, da imaju iza sebe nešto. Malo sam sebi dala oduška, ali biće radno i paradno ove godine, kao i svake godine", rekla je Tina Ivanović u emisiji "Premijera – vikend specijal"