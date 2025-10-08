Donirala joj bubreg i spasila život, ona je ni na svadbu nije zvala: Evo šta je prijateljica poručila Seleni

Selena Gomez se nedavno udala za izabranika Benija Blanka, a na vjenčanje nije bila pozvana nekada bliska prijateljica koja joj je donirala bubreg.

Izvor: Instagram printscreen / selenagomez

Francia Raisa, glumica koja je donirala bubreg Seleni Gomez i time joj spasila život, odlučila je da prekine ćutanje i osvrne se na glasine o njihovoj navodnoj svađi, piše Daily Mail. U novom intervjuu, 37-godišnja glumica odbacila je nagađanja o sukobu s Gomez, nazvavši ih "glasinama".

Raisa se takođe osvrnula na vjenčanje Selene Gomez i Benija Blanka, kojem, čini se, nije prisustvovala. Među brojnim poznatim zvanicama bili su Tejlor Svift, kolege Stiv Martin i Martin Šort, Zoe Saldana, sestre Paris i Niki Hilton, kao i Ed Širan.

"Jako sam sretna zbog nje"

Raisa je u intervjuu, koji je snimljen prije venčanja Gomez i Blanka, na španskom jeziku uputila lijepe želje svojoj prijateljici. "Znam da se udaje i jako sam sretna zbog nje. I vidi... ona ima svoj život i već je milijarderka, a ja sam zahvalna što sam to mogla učiniti za nju", rekla je.

Na pitanje šta bi poručila onima koji razmišljaju o donaciji organa, Raisa je naglasila kako je cilj spasiti nečiji život, a ne nužno stvoriti neraskidivu vezu s primateljem. "Gledajte, od početka su mi doktori rekli, to je donacija", objasnila je.

"Ako ćete donirati dolar, nećete kasnije zvati i pitati: Hej, šta radite s mojim dolarom? To je donacija i to je nešto lijepo što sam mogla učiniti. Zahvalna sam što sam živa i mogu reći da sam spasila život", zaključuje.

Selena Gomez i Francia Raisa koja joj je donirala bubreg Izvor: Youtube / Mr.GShelby Daily

Odbacila je glasine

Glumica je imala oštar odgovor na pitanje o glasinama da se naljutila na Gomez zbog njenog načina života nakon transplantacije. "Pa, trenutno me pitate gluposti koje su bile u medijima. Ima previše glasina", odgovorila je.

"Nikada ništa nisam rekla. Kada se pojavila ta glasina da sam se naljutila ili nešto slično zato što je Gomez pušila, nisam ni bila svjesna tih priča. Niko ne zna šta se zapravo dešava, a ni ona ni ja ne govorimo o tome", nastavila je, dodavši: "Jednog dana, možda ćemo se pozabaviti time."

Donirala joj je bubreg

Raisa je 2017. godine donirala bubreg Seleni, nakon što je pjevačici dijagnostikovan lupus - autoimuna bolest koja može napasti zdrave organe. U intervjuu iz 2018. otkrila je da su obe pale u depresiju nakon operacije, koja je za Gomez bila posebno rizična zbog pucanja arterije tokom zahvata.

"Biće teško, primaoc će blistati i oporaviće se mnogo brže od donora jer dobija nešto što mu je potrebno, a vi gubite nešto što ne biste trebalo da izgubite. Biće teško", prisjetila se upozorenja socijalne radnice.

Izgleda da je osim gubitka bubrega, Raisa nakon svog humanog djela ostala i bez prijateljice, iz nepoznatog razloga, koja se čak nije udosotojila da je pozove ni na vjenčanje...

Selena joj se tada ovim rečima zahvalila na instagramu 2017. godine: "Veoma sam svjesna da su neki moji fanovi primijetili da sam se povukla tokom jednog dijela ljeta i pitali se zašto ne promovišem svoju novu muziku, na koju sam bila izuzetno ponosna. Onda sam saznala da moram na transplantaciju bubrega zbog lupusa i bila sam u procesu oporavka. To je bilo nešto što sam morala da uradim zbog svog cjelokupnog zdravlja.

Iskreno se radujem što ću uskoro moći da podelim sa vama svoje iskustvo iz prethodnih nekoliko mjeseci, kao što sam oduvjek željela. Do tada, želim javno da zahvalim svojoj porodici i nevjerovatnom timu ljekara na svemu što su učinili za mene, i prije i posle operacije.

I na kraju, ne postoje riječi kojima mogu da izrazim zahvalnost svojoj prelijepoj prijateljici Franciji Raisi. Poklonila mi je najveći dar i žrtvu – donirala mi je svoj bubreg. Nevjerovatno sam blagoslovena. Volim te puno, sestro."

