Aviodostupnost Crne Gore znatno je bolja u odnosu na ranije – u vazdušnom saobraćaju postignuti su značajni pomaci, a nacionalna avio-kompanija beleži izuzetne rezultate, kazala je za TVCG ministarka saobraćaja Maja Vukićević.

Najavila je da će se ove godine iz Crne Gore letjeti ka više od 130 destinacija, čime će se smanjiti potreba za korišćenjem aerodroma iz regiona.

“Izmijenili smo šemu aviodostupnosti i to je dalo rezultate. Aerodromi Crne Gore poslovali su izuzetno s tačke finansijskog dijela, a prvi put u istoriji zabilježili su preko tri miliona putnika, što je sjajan rezultat. Ono što će sigurno obilježiti ovu godinu jeste baza kompanije Wizz Air u Crnoj Gori. U oktobru smo potpisali memorandum o saradnji, tako da ćemo imati preko 70 linija iz Podgorice i preko 60 iz Tivta”, istakla je Vukićević.

Ministarka je najavila i direktnu liniju ka Antaliji, što smatra veoma interesantnim za naše građane.

“Vidjeli ste da je i British Airways otvorio liniju ka Tivtu. Najavljene linije biće cjelogodišnje, što će sigurno pozitivno uticati na privredu i turizam”, dodala je Vukićević.