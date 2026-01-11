Ranije je objavljeno da se u Evropi okuplja ozbiljna koalicija zemalja koje bi mogle preventivno djelovati kako bi spriječile američke namjere na Grenlandu.
Ministar odbrane Belgije Teo Franken oštro je kritikovao američku politiku prema Grenlandu, upozoravajući da bi vojna intervencija u toj oblasti mogla ozbiljno ugroziti NATO. „Grenland nije Venecuela i nije Iran. Ovde se radi o pitanju opstanka NATO. Tamo se ne sme vojno intervenisati, inače će se to jako loše završiti“, rekao je Franken.
On je dodao da je američkom ambasadoru u Belgiji i ambasadoru pri NATO jasno stavio do znanja da bi takve prijetnje izazvale velike probleme i da SAD ne mogu vojno pritiskati saveznike. Franken je pozvao saveznike na zajednički rad i pojačano prisustvo NATO u okolini Grenlanda kako bi se Rusiji i Kini pokazalo da je ostrvo teritorija Alijanse.
Ranije je objavljeno da se u Evropi okuplja ozbiljna koalicija zemalja koje bi mogle preventivno djelovati kako bi spriječile američke namjere na Grenlandu.