Ranije je objavljeno da se u Evropi okuplja ozbiljna koalicija zemalja koje bi mogle preventivno djelovati kako bi spriječile američke namjere na Grenlandu.

Izvor: BELGA / DDP USA / PROFIMEDIA

Ministar odbrane Belgije Teo Franken oštro je kritikovao američku politiku prema Grenlandu, upozoravajući da bi vojna intervencija u toj oblasti mogla ozbiljno ugroziti NATO. „Grenland nije Venecuela i nije Iran. Ovde se radi o pitanju opstanka NATO. Tamo se ne sme vojno intervenisati, inače će se to jako loše završiti“, rekao je Franken.

On je dodao da je američkom ambasadoru u Belgiji i ambasadoru pri NATO jasno stavio do znanja da bi takve prijetnje izazvale velike probleme i da SAD ne mogu vojno pritiskati saveznike. Franken je pozvao saveznike na zajednički rad i pojačano prisustvo NATO u okolini Grenlanda kako bi se Rusiji i Kini pokazalo da je ostrvo teritorija Alijanse.

