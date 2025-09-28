Prve fotografije Selene u vjenčanici: Dok mlada blista, Džastin Biber se oglasio na mrežama, evo šta je radio

Selena Gomez udala se za svog izabranika Benija Blanka, dok je njen bivši Džastin Biber bio veoma aktivan na Instagramu.

Selena Gomez se udala za Benija Blanka, a za svoj poseban dan odabrala je očaravajuću vjenčanicu u stilu bajke. Na društvenim mrežama podelila je fotografije u elegantnoj haljini modne kuće Ralph Lauren, bez rukava, sa visokim okovratnikom, otvorenim leđima i suptilnim cvjetnim detaljima.

Pogledajte kako je izgledala dekoracija:

I njen izabranik, Beni Blanko, zablistao je u odijelu po mjeri, takođe potpisanom od strane Ralph Laurena, upotpunivši njihov zajednički izgled savršenim stilskim skladom.

Gomez je planiranje venčanja držala daleko od očiju javnosti, a u avgustu 2025. otkrila je u emisiji Therapuss kod Džejka Šejna da ona i Beni još nisu mnogo odmakli u pripremama.

"Uzbuđena sam zbog svega što ima veze sa vjenčanjem, ne mogu biti uzbuđenija“, priznala je. „Samo, trenutno se mnogo toga dešava – on radi na nekim projektima koje mora da završi, a i mi želimo da privedemo kraju neke lične planove pre nego što se u potpunosti posvetimo svim tim detaljima oko vjenčanja."

Dali 300.000 dolara za obezbeđenje

Podsjetimo, događaj je održan u luksuznoj vili u podnožju planina Santa Injez. Gosti su do luksuzne vile dovezeni Mercedesovim autobusima i kombijima, koji su ih pokupili ispred hotela u kojima su bili smješteni. Sve do samog dolaska, nisu znali tačnu lokaciju večere. Samo za mjere bezbjednosti i diskreciju, navodno je potrošeno preko 300.000 dolara.

Biber igra košarku

Dok je trajalo vjenčanje, bivši momak Selene Gomez Džastin Biber bio je veoma aktivan na Instagramu. On je podijelio nekoliko videa na kojima igra košarku. Nije se oglašavao povodom Selene, a ovim objavama jasno je stavio do znanja javnosti da nije potrešen.

