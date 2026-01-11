Ministarstvo u Sofiji očekuje da Sjeverna Makedonija garantuje sigurnost diplomatskih predstavništava, osoblja i imovine, te da se jasno distancira od govora mržnje i preduzme efikasne mjere protiv ovakvih djela.

Izvor: YouTube/Printscreen/ MIA Media Information Agency VIDEO

Ministarstvo spoljnih poslova Bugarske saopštilo je da je danas nepoznata osoba napala zgradu bugarskog diplomatskog predstavništva u Skoplju. Ambasada je objavila fotografije razbijenih staklenih vrata i video-snimak napadača, dok su nadležni u Sjevernoj Makedoniji pozvani da identifikuju počinioca i sprovedu odgovarajuće sankcije.

Bugarska osuđuje napad kao ozbiljno kršenje Bečke konvencije o diplomatskim odnosima i izražava zabrinutost zbog, kako navode, sistematskog nedostatka reakcije institucija Skoplja na ranije vandalske incidente i govor mržnje usmjeren protiv Bugarske i bugarske zajednice.

