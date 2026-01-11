Planom je predviđeno da se do kraja 2026. godine izgrade četiri regionalna centra – u Nikšiću, Bijelom Polju, Podgorici i Baru, koji će služiti za sakupljanje, obradu, reciklažu i privremeno skladištenje otpada.

Izvor: MONDO

Crna Gora planira da u naredne tri godine uloži 330 miliona eura u sanaciju nelegalnih deponija, prelazak na cirkularnu ekonomiju i izgradnju regionalnih centara za upravljanje otpadom, prenosi portal Vijesti. Dodatnih 200 miliona eura potencijalno je potrebno za infrastrukturu i opremu, ali sredstva još nisu u potpunosti obezbijeđena.

Ministarstvo finansija u svom mišljenju na Predlog državnog plana upravljanja otpadom za period 2025-2029. ističe da je neophodno pronaći alternativne izvore finansiranja kako bi se smanjilo opterećenje po državnom budžetu, dok Ministarstvo ekologije naglašava da trenutno postoji oko 330 divljih deponija širom zemlje. Portal Vijesti podsjeća da Crna Gora, kao kandidat za EU, mora uspostaviti integrisani sistem upravljanja otpadom i zatvoriti Poglavlje 27.

Planom je predviđeno da se do kraja 2026. godine izgrade četiri regionalna centra – u Nikšiću, Bijelom Polju, Podgorici i Baru, koji će služiti za sakupljanje, obradu, reciklažu i privremeno skladištenje otpada. Vijesti navode da su već zatvorena neka privremena odlagališta, dok je sanacija deponije “Zakršnica” u Mojkovcu završena krajem prošle godine uz trošak od 4,2 miliona eura.

Prema podacima Ministarstva ekologije, tokom 2024. godine reciklirano je oko 4.973 tone papira, plastike i stakla, dok ukupno 19 odsto sakupljenog otpada sa teritorije Crne Gore ide na ponovnu upotrebu. Portal Vijesti ističe da će u okviru plana biti uspostavljen jedinstveni registar reciklaže i razvijen državni komunikacioni plan za edukaciju javnosti.

Državni budžet za 2026. predviđa mogućnost zaduženja do 107 miliona eura za sanaciju deponija, izgradnju reciklažnih centara i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, prenosi portal Vijesti.