Selena Gomez staje na ludi kamen sa svojim izabranikom, a javnost sve pomno prati.

Izvor: JC Olivera / Getty images / Profimedia

Selena Gomez i njen verenik Beni Blankou petak uveče započeli su svoje svadbeno slavlje raskošnom večerom u Santa Barbari, u intimnoj i glamuroznoj atmosferi. Događaj je održan u luksuznoj vili u podnožju planina Santa Injez, s pogledom na okean, a čitava večera bila je organizovana uz stroge mere obezbeđenja, prenosi Daily Mail.

Pogledajte kako izgleda dekoracija:

Vidi opis Selena dala 300.000 $ samo za obezbeđenje na venčanju: Gosti nisu znali gde ih voze, Tejlor se krila iza kišobrana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Amy Katz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Amy Katz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Amy Katz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Amy Katz/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Gosti su do luksuzne vile dovezeni Mercedesovim autobusima i kombijima, koji su ih pokupili ispred hotela u kojima su bili smešteni. Sve do samog dolaska, nisu znali tačnu lokaciju večere, niti mesta održavanja same svadbe, jer par želi da zadrži maksimalan nivo privatnosti. Samo za mere bezbednosti i diskreciju, navodno je potrošeno preko 300.000 dolara.

Selena je zablistala u elegantnoj beloj haljini na jedno rame, jednostavnog kroja, dok je kosu imala podignutu, a ceo stajling upotpunila je decentnim nakitom. Beni se odlučio za klasično crno odelo i belu košulju bez kravate.

Tejlor Svift se krije od fotografa

Među gostima našla se i Tejlor Svift, Selenina dugogodišnja prijateljica. U Kaliforniju je stigla privatnim avionom, a njen tim je koristio kišobrane kako bi je zaštitio od kamera prilikom izlaska iz aviona. Na večeri se pojavila u elegantnoj crnoj haljini sa dubokim izrezom i svilenim detaljima, noseći poklon za mladence u velikoj beloj kutiji.

Taylor Swift hides under umbrellas as she arrives for BFF Selena Gomez’s weddinghttps://t.co/bbxVRtYDtopic.twitter.com/oNSYMXR92V — Page Six (@PageSix)September 27, 2025

Njeno prisustvo odmah je privuklo najviše pažnje, dok su se istovremeno pojavile spekulacije hoće li joj se pridružiti i verenik, NFL zvezda Trevis Kelsi, iako mu je raspored bio zgusnut zbog utakmice. Tejlor je bila smeštena u istom luksuznom odmaralištu kao i ostali gosti, a tokom vikenda viđena je na nekoliko mesta u Santa Barbari u pratnji svog tima.

Nekoliko tabloida prenelo je "insajdersku informaciju" da Selena planira da Tejlor aktivno uključi u venčanje kao "flower girl". Taj izraz obično označava malu devojčicu koja na svadbenoj ceremoniji hoda ispred mlade i baca latice cveća.

Pogledajte fotografije Selene i Benija:

Vidi opis Selena dala 300.000 $ samo za obezbeđenje na venčanju: Gosti nisu znali gde ih voze, Tejlor se krila iza kišobrana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IG selenagomez Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: IG selenagomez Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: IG selenagomez Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: IG selenagomez Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: IG selenagomez Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: IG selenagomez Br. slika: 6 6 / 6 AD

Izvor: Jutarnji.hr / MONDO