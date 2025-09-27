logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Selena dala 300.000 $ samo za obezbeđenje na venčanju: Gosti nisu znali gde ih voze, Tejlor se krila iza kišobrana

Selena dala 300.000 $ samo za obezbeđenje na venčanju: Gosti nisu znali gde ih voze, Tejlor se krila iza kišobrana

Autor Ana Živančević
0

Selena Gomez staje na ludi kamen sa svojim izabranikom, a javnost sve pomno prati.

Selena dala 300.000 $ samo za obezbeđenje na venčanju Izvor: JC Olivera / Getty images / Profimedia

Selena Gomez i njen verenik Beni Blankou petak uveče započeli su svoje svadbeno slavlje raskošnom večerom u Santa Barbari, u intimnoj i glamuroznoj atmosferi. Događaj je održan u luksuznoj vili u podnožju planina Santa Injez, s pogledom na okean, a čitava večera bila je organizovana uz stroge mere obezbeđenja, prenosi Daily Mail.

Pogledajte kako izgleda dekoracija:

Gosti su do luksuzne vile dovezeni Mercedesovim autobusima i kombijima, koji su ih pokupili ispred hotela u kojima su bili smešteni. Sve do samog dolaska, nisu znali tačnu lokaciju večere, niti mesta održavanja same svadbe, jer par želi da zadrži maksimalan nivo privatnosti. Samo za mere bezbednosti i diskreciju, navodno je potrošeno preko 300.000 dolara

Selena je zablistala u elegantnoj beloj haljini na jedno rame, jednostavnog kroja, dok je kosu imala podignutu, a ceo stajling upotpunila je decentnim nakitom. Beni se odlučio za klasično crno odelo i belu košulju bez kravate.

Tejlor Svift se krije od fotografa

Među gostima našla se i Tejlor Svift, Selenina dugogodišnja prijateljica. U Kaliforniju je stigla privatnim avionom, a njen tim je koristio kišobrane kako bi je zaštitio od kamera prilikom izlaska iz aviona. Na večeri se pojavila u elegantnoj crnoj haljini sa dubokim izrezom i svilenim detaljima, noseći poklon za mladence u velikoj beloj kutiji.

Njeno prisustvo odmah je privuklo najviše pažnje, dok su se istovremeno pojavile spekulacije hoće li joj se pridružiti i verenik, NFL zvezda Trevis Kelsi, iako mu je raspored bio zgusnut zbog utakmice. Tejlor je bila smeštena u istom luksuznom odmaralištu kao i ostali gosti, a tokom vikenda viđena je na nekoliko mesta u Santa Barbari u pratnji svog tima.

Nekoliko tabloida prenelo je "insajdersku informaciju" da Selena planira da Tejlor aktivno uključi u venčanje kao "flower girl". Taj izraz obično označava malu devojčicu koja na svadbenoj ceremoniji hoda ispred mlade i baca latice cveća. 

Pogledajte fotografije Selene i Benija:

Izvor: Jutarnji.hr / MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

selena gomez

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ