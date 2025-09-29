Par mjeseci pred vjenčanje svijet brujao o prevari: Snimak izazvao skandal, Selena odmah otpisala najbolju drugaricu

Selena Gomez je prošlog vikenda stala na ludi kamen sa Benijem Blankom, međutim, zamalo da ne dođe do toga usled skandala sa njenom najboljom drugaricom.

Čini se da Selena Gomez ima komplikovan odnos sa svojim prijateljicama. Nakon što joj je donirala bubreg, Francia Raisa i Selena su u jednom momentu doživjele raskol, jer je pjevačica u intervjuu izjavila da joj je "jedina prava prijateljica u šou-biznisu Tejlor Svift".

Ni sa drugom, nije bolja situacija, te je svijet u aprilu ove godine brujao o skandalu sa njenom od njenih najboljih prijateljica - Terezom Meri, koju je fan usnimio na piću sa njenim tadašnjim vjerenikom, a sada suprugom Benijem Blankom.

Nakon snimka, koji su Selenini fanovi pomno izanalizirali, te došli do zaključka da su se Beni i Tereza ponašali sumnjivo, kao i da su brzo pustili ruke kada je momak koji im je zapjevao naišao.

Fanovi su ih navodno vidjeli zajedno na večeri, nakon što je jedan obožavalac podijelio snimak na TikToku. U komentarima su fanovi spekulisali o razlozima njihovog susreta - neki su izrazili zabrinutost da bi to moglo da ukazuje na probleme u vezi između Selene i Benija.

Međutim, drugi su pretpostavili da možda Tereza i Beni planiraju nešto za Selenu, te da je njihov sastanak bio sasvim bezazlen, ipak ovo prijateljstvo nije potrajalo, prenio je tada DailyMail. U međuvremenu, Terezu i dalje prati suprug slavne pjevačice.

Podsjetimo, još 2019. godine, Selena je na Instagramu posvetila objavu Terezi, otkrivši da su se upoznale dok su radile zajedno i da su vremenom postale najbolje prijateljice. Uz crno-bijelu fotografiju na kojoj su njih dvije, Selena je napisala:

"Upoznala sam Terezu prije 5 godina. Radile smo zajedno i postale najbolje prijateljice.Naučila me je kako da život posmatram na zabavan, opušten i pozitivan način. Pokazala mi je kako da budem snažna i neustrašiva žena. Ona je prelijepa, dobra i pametna. Vidjela sam koliko je sposobna da ostvari svoje snove. Nisam željela ništa više nego da je vidim kako ih slijedi i leti. I evo te sada, ostvaruješ ih, T. Volim te i jako sam ponosna na tebe."

I pored skandala, Selena i Beni su svoju ljubav krunisali brakom. Pogledajte:

A evo i kako je izgledao prostor: