Policija je na lice mjesta stigla oko 6.30 časova, a prilikom intervencije primijenjeno je najblaže sredstvo prinude, isključivo radi izvršenja službenog zadatka i u potpunosti u skladu sa zakonskim ovlašćenjima.

Uprava policije Crne Gore danas je detaljno pojasnila okolnosti preduzetih službenih radnji u Zeti i Botunu 30. decembra 2025. godine, ističući da su sve aktivnosti sprovedene u skladu sa zakonom i uz maksimalan stepen senzibiliteta prema građanima.

Prema saopštenju MUP-a, policijski službenici su postupali po članu 34 Zakona o unutrašnjim poslovima, pružajući asistenciju Komunalnoj policiji Glavnog grada. Naime, tokom svojih redovnih aktivnosti, jedan službenik Komunalne policije povrijeđen je, te je zatražena podrška Uprave policije radi nastavka zakonitog sprovođenja radnji.

Policija je na lice mjesta stigla oko 6.30 časova, a prilikom intervencije primijenjeno je najblaže sredstvo prinude, isključivo radi izvršenja službenog zadatka i u potpunosti u skladu sa zakonskim ovlašćenjima. U okviru ovih mjera, lica čiji je identitet trebalo da se utvrdi i koja su dala obavještenja, privremeno su ograničena u kretanju, ali su nakon sprovedenih radnji svi pušteni.

U saopštenju se posebno naglašava da među privedenim licima nije bilo maloljetnika, već isključivo punoljetnih osoba, što je već ranije saopšteno javnosti.

Uprava policije podsjeća da bi nepostupanje po zahtjevu Komunalne policije predstavljalo kršenje zakonskih obaveza, ali da je u ovom slučaju postupano potpuno profesionalno, zakonito i neutralno, bez političkog konteksta.

„Samo zakonitim postupanjem čuvamo integritet institucije i štitimo građane Crne Gore, jer se poštovanje i povjerenje javnosti stiču isključivo dosljednom primjenom zakona i Ustava“, navodi se u saopštenju MUP-a.

