"Imam tremu, sin je htio veliku žurku": Viki dočekuje rodbinu iz cijele Evrope na aerodromu, sprema se gala veselje

Viki Miljković ne krije uzbuđenje pred punoljetstvo sina Andreja.

Izvor: MONDO

Pjevačicu Viki Miljković usnimili smo na aerodromu kako dočekuje rodbinu pred veoma bitan događaj. Naime, ona je sada fokusirana na pripreme 18. rođendana svog sina jedinca Andreja, a kako je navela ima veliku tremu pred proslavu.

"Imam tremu. Baš nekako poseban osjećaj, ali lijepo mi je", istakla je pjevačica.

Viki je otkrila da je njen sin Andrej insistirao na žurki, iako je ona više željela da otputuju.

"Skroman je moj slavljenik, nema on posebne želje. Želio je da ima žurku svoju, poslednjih par godina je pričao tome. Ja sam ga čak nagovarala da ne pravimo žurku. Moja želja je bila da otputujemo negdje u nekom najužem krugu njegovih prijatelja, ali on je želio žurku", rekla je Viki i objasila da uprkos tome što je bila kod mnogih kolega gost nije željela žurku:

"Znam, ali ja sam nekako voljela neko intimnije putovanje, ali njegova je želja je bila žurka, ali samo nek se slavi", rekla je ona.