Desingerica i Karleuša se ispipali i držali ruke preko Viki Miljković: Despić joj rekao da je višak, ovako je reagovala

Jelena Karleuša i Dragomir Despić Desingerica uvijek privlače veliku pažnju.

Počelo je novo izdanje emisije "Amidži šou", a večeras u goste dolaze članovi žirija "Pinkovih Zvezda": Jelena Karleuša, Desingerica, Dragan Stojković Bosanac, Viki Miljković i Zorica Brunclik.

Pogledajte fotografije Desingerice, Viki Miljković i Jelene Karleuše:

Viki Miljković smjestila se između Jelene Karleuše i Dragomira Despića Desingerice, a oni su već na samom početku emisije počeli da prave šou. Hvatali su se za ruke i prozivali, dok je Viki mirno sjedjela.

Reper je tokom emisije više puta hvatao Karleušu za ruku, mazio je i u šali govorio da je Viki Miljković višak jer sjedi između njih.

Vremenom, Karleuša mu je uzvratila dodir, prihvatila njegovu ruku, a njih dvoje su nekoliko sekundi ostali naslonjeni jedno na drugo, preko kolena Viki Miljković, koja je djelovala zbunjeno i iznenađeno.

"Ja sam za tebe zvezda par ekselans"

Podsjetimo, Karleuša i Viki Miljković posvađale su se zbog jednog kandidata tokom snimanja emisije.

"Mi biramo ovde zvijezdu, a ne prodavačicu kvadrat", rekla je JK.

"Izvini, molim te… A što ne bi mogla da bude zvijezda i da prodaje nekretnine? A što ne bi mogla?", upitala se Viki.

"A što ti Viki nisi zvijezda?", nadovezala se Karleuša.

"Ja sam za tebe zvijezda par ekselans! Kad bi ti imala ovoliki broj hitova koliki imam ja… ", nije se dala Miljkovićeva.

"Ja imam malo više od tebe", uzvratila je Jelena