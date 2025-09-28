"Ti si moje najveće razočaranje u ovom žiriju": Viki i Zorica ponovo napravile haos, žestoko se posvađale

Viki Miljković i Zorica Brunclik ponovo su se sukobile pred kamerama.
Sukob između Zorice Brunclik i Viki Miljković i dalje ne jenjava, a sada su se ponovo javno posvađale. Naime, obije su članice žirija u "Pinkovim zvezdama", gdje je tokom emisije došlo do nove rasprave.
"Nisam ničiji advokat, ja se uvjek borim za neku pravdu, ali ovaj dečko puni trenutno više klubove i sve ovo gdje djeca dolaze, nego svi ovi u žiriju, zaključno sa mnom", rekla je Viki.
"Viki, slušaj da ti nešto kažem. Ti si moje najveće razočaranje u ovom žiriju", rekla je Zorica.
"Ja Zoricu jako uvažavam, cijenim i poštujem, iako je ona meni rekla. Zorice, da li ti pjevaš po klubovima?! Ti ne pjevaš po klubovima", objasnila je Viki.
"Nisi rekla: 'Čast izuzecima', mene ne interesuje da analiziram karijere, mene interesuje tvoje obrazloženje, ti toliko poltronišeš kandidatu, a ne daješ mu glas, zato si moje razočarenje", rekla je Zorica.
"Viki je najveći folirant"
Podsjetimo, Zorica Brunclik je u emisiji kod Ognjena Amidžića izjavila da smatra da je Viki Miljković najveći folirant među članovima žirija.
"Viki, ona je najveći folirant", rekla je Zorica i obratila se koleginici: "Ja sam tebi rekla da si poltron, ti si moje najveće razočarenje, Ja te nisam ponizila, samo sam odabrala koga bih izbacila".
"Poštujem Zoricinu karijeru i godine, ali kao čovjeka neću da komentarišem", odgovorila je Viki, na šta je Zorica dodala:
"Ja tebe komentarišem kao člana žirija. Govorim samo i žiriranju, ti se predstavljaš da žiriraš drugačije, a sve nas predstavljaš kao loše ljude".