"Ti si folirant i poltron": Zorica Brunclik isprozivala Viki Miljković, zamalo izbila svađa u emisiji (Video)

Autor Dragana Tomašević
Članovi žirija Pinkovih zvezda su bili gosti u emisiji Ognjena Amidžića, kada su se zamalo posvađale Zorica Brunclik i Viki Miljković

Voditelj Ognjen Amidžić je sinoć u emisiji ugostio članove žirija muzičkog takmičenja Pinkove zvezde.

Iako su mnogi mislili da će haos na njegovom kauču praviti Jelena Karleuša i Desingerica, reper s kojim se nekoliko puta svađala na snimanju muzičkog takmičenja, iznenađenje je stiglo od Zorice Brunclik.

Ona je na samom početku emisije priznala šta misli o Viki Miljković, nakon što ju je voditelj pitao "koga bi izbacila iz žirija".

"Viki, ona je najveći folirant", rekla je Zorica i obratila se koleginici: "Ja sam tebi rekla da si poltron, ti si moje najveće razočarenje, Ja te nisam ponizila, samo sam odabrala koga bih izbacila".

"Poštujem Zoricinu karijeru i godine, ali kao čovjeka neću da komentarišem", odgovorila je Viki, na šta je Zorica dodala:

"Ja tebe komentarišem kao člana žirija. Govorim samo i žiriranju, ti se predstavljaš da žiriraš drugačije, a sve nas predstavljaš kao loše ljude".

Pogledajte svađu:

Tagovi

Viki Miljković zorica brunclik

