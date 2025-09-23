logo
"Posjetiću ga": Viki Miljković iznijela nove detalje o zdravstvenom stanju Halida Bešlića

Autor Ana Živančević
0

Viki Miljković je dugogodišnja prijateljica sa Halidom Bešlićem i njegovom porodicom.

Viki Miljković iznijela nove detalje o zdravstvenom stanju Halida Bešlića Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović, Kurir/ Dragan Udovičić

Pjevačica Viki Miljković govorila je o Halidu Bešliću i njegovom zdravstvenom stanju. Podsjetimo, Halid se nalazi na onkologiji određeni period, a veliki broj kolega i prijatelju mu je pružilo podršku. 

Viki je navela da se čula sa legendarnim pjevačem.

"Bio je dobro kada sam se poslednji put čula sa njim. Imam audicije u Sarajevu 30. septembra pa ću musigurno otići u posjetu", rekla je Viki za Blic.

Šerif o Halidovom zdravlju

Sa Halidom se čuo i njegov kolega Šerif Konjević, koji je zaplakao u emisiji dok je govorio o njemu.

"Čuli smo se i vidjeli prije tri, četiri dana. Često se čujemo na video kol. Meni dobro izgleda, meni je on Halid i dobro izgleda. Ja to nisam mnogo puta pričao, ali sam se često volio da se našalim na ime Halidovo. Evo možete da pitate i njega i njegovu porodicu, ja bih volio da to Halid kaže - kome on to najviše vjeruje od pjevača?", rekao je Šerif i dodao:

"Ja sam jedini koji znam njegovo sve i dobro i zlo. Nisam sklon da puno nešto vjerujem ljudima, nije to da nekog mrzim i izbjegavam. Imam ja neki svoj život, volim publiku koja me sluša. Ne volim ljude koji se puno hvale i pričaju. Ja sam se naživio i napevao, ali vjerujte mi da nikad nisam bolje pjevao nego sad. Da to nije nešto pred smrt?"

Pogledajte fotografije Halida Bešlića:

