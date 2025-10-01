Stiže policija u Šimanovce: Angažovan advokat i Tužilaštvo, haos na Pinku nakon užasnih scena

Sita je otkrila da će, ukoliko njen sin zatraži da izađe iz Elite, uraditi sve da ga izvadi.

Nerio Boris Ružanji, sin Site Ahmić, prije dva dana iznenadio je sve ulaskom u rijaliti Elita 9, jer o tome nikome nije rekao. Njegov potez izazvao je pravi haos među ukućanima i publikom.

Od tada se Sita Ahmić više puta oglašavala na društvenim mrežama, a sada je podijelila i snimak na kojem se vidi njen sin Nerio kako plače.

"E moj sine, na šta te ta nagovorila, tugo moja. Čim zatražiš da ideš kući, ja šaljem advokata. Ljudi da bi sebe zadovoljili idu do te mere da sina rastave sa majkom", poručila je Sita Ahmić.

Obratila se advokatu

Sita je otkrila da će, ukoliko on zatraži da izađe iz Elite, uraditi sve da ga izvadi.

"Prošle godine kada je Aneli zatražila da izađe iz "Elite" ja sam to u drugom mjesecu prijavila Tužilaštvu. Međutim, policija se u Šimanovcima pojavila tek u šestom mjesecu. Ovaj put kad moj sin prvi put zatraći da ide kući, ja ću to odraditi na drugi način. Prošli put nisam bila dovoljno upućena. Već vidim da on to ne može da izdrže. Bole me njegove suze", rekla je Sita i potvrdila da će to uraditi i sada.

"Dijete plače, govori da nije naučio da govori protiv majke. Kaje se za sve. Izmanipulisan je od strane osobe s kojom ima dijete i od ološa koji ga je nagovorio da uđe. Nema potrebe da mi govorite 'vadi dijete odmah, ne čekaj'. To nije tako lako, postoji procedura. Upravo sam kontaktirala advokata da vidimo naše opcije."

"Obavila sam razgovor sa advokatom koji je kontaktirao Tužilaštvo. Molim vas da pratite Nerija i njegove riječi i prvi put kad čujete da kaže da hoće da ide kući, da mi se snimak momentalno pošalje. To mi je jako bitno", rekla je Sita.