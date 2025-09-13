Gastoz napustio emisiju zbog Anđele, ona na ivici suza: Haos u emisiji nakon oglašavanja Ane Radulović

Tokom emisije Narod pita, nastao je konflikt zbog buke i problema sa postavljanjem pitanja za Anđelu Đuričić. Gastoz je izrazio svoje nezadovoljstvo prije nego što je napustio studio.

Sinoć su u posljednjoj emisiji ove sezone "Narod pita" na Pinku, gostovali prvoplasirani "Elite 8" Nenad Marinković Gastoz i njegova djevojka, drugoplasirana Anđela Đuričić, kao i Sofi, koja je završila kao treća.

U jednom trenutku u program se uključio čovjek koji je želio Anđeli da postavi pitanje na koje ona zbog Gastozove buke nije mogla da odgovori.

"Gospodine izvinite, ne čujem vas jer Gastoz ne poštuje emisiju", rekla je Anđela.

"Molim? Anđela ko ne poštuje emisiju? E, pošto ja ne poštujem emisiju, ostani ti da poštuješ emisiju", odbrusio je Gastoz, pa izletio iz studija, dok je ona bila na ivici suza.

Ana Radulović progovorila o navodnom intimnom snimku sa Gastozom

Prije nekoliko mjeseci Nađa Rakić, bivša djevojka Nenada Marinkovića Gastoza, tvrdila je da Ana Radulović ima intimnim snimak sa njim, a voditeljka se juče prvi put oglasila na tu temu i oštro sve demantovala, te objasnila kroz šta je prolazila prethodnih mjeseci.

"Možda su neki željeli da mi nađu neku strašnu grešku životnu i da se uhvate za to, ali eto sve što je djevojka Nađa Rakić rekla je jedna ogromna laž. Ovo je posljedni put da se ja oglašavam i komentarišem nešto što je neko ko je u rijalitiju ili vezan za rijaliti rekao o meni zato što sam ja mislila da sam spremna na sve, ali sam zapravo shvatila da nisam, jer nisam bila spremna da neko može da izađe i ovakvu stvar javno slaže", započela je Ana ispovijest, pa nastavila:

"Neću komentarisati više nikada. Svako ko bude o meni rekao nešto, laž ili štagod komuniciraće sa mnom samo na sudu. Nikada u svom životu nisam ništa ovako imala ni sa jednim učesnikom rijalitija, ni sa jednim učesnikom nisam bila intimna", rekla je Ana Radulović.

