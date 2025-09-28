Hitna pomoć došla po učesnicu Elite: Keti bauljala po ulici, pa se "komirala" na travi, snimak šokirao javnost

Bivša učesnica rijalitija "Elita 8", Katarina Samardžić, poznatija kao Keti, ponovo je dospela u centar pažnje, i to zbog šokantnih snimaka koji su se pojavili.

Izvor: Instagram/katy__official1/pink.rs/screenshot

Domaći mediji došli su u posed video-zapisa nastalih ispred jednog prestoničkog kluba, na kojima se vidi bivša učesnica Elite 8, Keti, u unezverenom stanju kako prvo čuči na ulici, a potom leži na travnjaku pored puta.

Nakon što je napustila lokal, ona se teturala, a zatim završila na ulici gde se, na zaprepašćenje prolaznika, valjala dok su automobili nesmetano prolazili.

Kako saznaju domaći mediji, Keti je veče provela na proslavi rođendana Ene Čolić zajedno sa njenim dečkom Jovanom Pejićem Pejom i društvom.

Nakon što se sklonila sa ulice, u vidno lošem stanju pala je na travnjak i legla, što je šokiralo prolaznike. Zabrinuti građani odmah su pozvali Hitnu pomoć kako bi Katarini Samardžić bila ukazana medicinska pomoć.

Pomoć joj je ubrzo ukazana, a kola hitne pomoći odvezla ju je, kako bi joj se dalje pomoglo i obavila detaljna dijagnostika.

Podsetimo, Keti je postala poznata po svojoj kulinarskoj emisiji na Tv kanalu 24 kitchen, a po ulasku u Elitu 8 mnogi su je zbog fizičkog izgleda poredili sa Dušicom Jakovljević. Tokom rijalitija ostvarila je blizak odnos sa Gastozom, da bi se sve srušilo kada je uplovio u vezu sa Anđelom Đuričić.

