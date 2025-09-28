logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hitna pomoć došla po učesnicu Elite: Keti bauljala po ulici, pa se "komirala" na travi, snimak šokirao javnost

Hitna pomoć došla po učesnicu Elite: Keti bauljala po ulici, pa se "komirala" na travi, snimak šokirao javnost

Autor Marina Cvetković
0

Bivša učesnica rijalitija "Elita 8", Katarina Samardžić, poznatija kao Keti, ponovo je dospela u centar pažnje, i to zbog šokantnih snimaka koji su se pojavili.

Hitna pomoć došla po učesnicu Elite Izvor: Instagram/katy__official1/pink.rs/screenshot

Domaći mediji došli su u posed video-zapisa nastalih ispred jednog prestoničkog kluba, na kojima se vidi bivša učesnica Elite 8, Keti, u unezverenom stanju kako prvo čuči na ulici, a potom leži na travnjaku pored puta.

Nakon što je napustila lokal, ona se teturala, a zatim završila na ulici gde se, na zaprepašćenje prolaznika, valjala dok su automobili nesmetano prolazili.

Kako saznaju domaći mediji, Keti je veče provela na proslavi rođendana Ene Čolić zajedno sa njenim dečkom Jovanom Pejićem Pejom i društvom.

Nakon što se sklonila sa ulice, u vidno lošem stanju pala je na travnjak i legla, što je šokiralo prolaznike. Zabrinuti građani odmah su pozvali Hitnu pomoć kako bi Katarini Samardžić bila ukazana medicinska pomoć.

Pomoć joj je ubrzo ukazana, a kola hitne pomoći odvezla ju je, kako bi joj se dalje pomoglo i obavila detaljna dijagnostika. 

Podsetimo, Keti je postala poznata po svojoj kulinarskoj emisiji na Tv kanalu 24 kitchen, a po ulasku u Elitu 8 mnogi su je zbog fizičkog izgleda poredili sa Dušicom Jakovljević. Tokom rijalitija ostvarila je blizak odnos sa Gastozom, da bi se sve srušilo kada je uplovio u vezu sa Anđelom Đuričić.

Pogledajte još njenih slika: 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Elita alkohol hitna žurka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ