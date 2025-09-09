logo
Šeta devojku na povocu kao kuče: Zgodna Ukrajinka iz Elite šokirala na mrežama, isplivao skandalozni snimak (Video)

Autor Dragana Tomašević
Učesnica Elite 8, Ukrajinka Sofi Tkačenko, objavila je video na kojem se vidi kako devojku šeta na povocu

Izvor: Youtube printscreen / Zadruga

Sofi Tkačenko, bivša učesnica rijalitija Elita 8, ponovo je u centru pažnje zbog skandaloznog snimka koji je osvanuo na Tiktoku.

Na snimku se vidi kako Sofi vozi bicikl, a potom i u elegantnom izdanju šeta gradom, dok na povocu vodi devojku! Ubrzo ove bizarne scene zamenjuju one na kojoj razmenjuju poljupce.

Pogledajte:

@estradainsajder0

♬ Scheming Weasel - Tsoulfas Panormitis


"Sofi voli i muškarce i žene"

Cimerka Sofi Tkačenko Matea Stanković, nedavno je rekla kako joj se Tkačenko poverila da voli i muškarce i žene.

"Koliko se sećam njena devojka je sa Tajlanda ili iz Bankoka, nisam sigurna. Kada sam ja u rijalitiju priznala da sam bise*sualka, tada su krenuli napadi na mene. Govorili su mi da sam bolesnica koja treba da se leči zato što ne znam šta volim. Tada mi je Sofi prišla da mi pruži podršku i otvorila mi se. Priznala mi je da je i ona bise*sualka i da je dugo bila u vezi sa devojkom, da su zajedno putovale, snimale se, uživale... Međutim, kada je ona ušla u rijaliti, njoj je Lepi Mića zabranio da priča o tome, jer će je svi osuditi", pričala je ranije za Telegraf.

