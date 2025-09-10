"Odnosi su zamršeni, sin i ćerka nisu srećni": Sin Zlate Petrović progovorio javno o svemu, ulazi u Elitu 9

Miki ne planira da pravi haos u rijalitiju, gdje uskoro ulazi, ali ističe da porodica nije srećna zbog te odluke.

Miki Dudić, sin Hasana Dudića i Zlate Petrović ulazi u Elitu 9, a sada je otkrio kako je doneo ovu odluku.

Miki Dudić odvrnuo se i na svoj odnos sa ćerkom i sinom, ali i partnerkom.

Ovo je stariji sin Zlate Petrović:

"Mi smo rijaliti familija. Na kraju je opstala ljubav za koju smo mislili da neće opstati. Na kraju je dobro ispalo. Što se mene tiče, ja sam prelomio. Nisam imao nekih namjera da ulazim, ponuda je bila dobra. Ovo je novi izazov, da se promovišem u pravcu muzike. Krajnje je vrijeme da se disciplinujem."

On se osvrnuo na odnos polubrata Jovana Pejića sa djevojkom Enom Čolić.

"Ne mogu uvrijede lako da se zaborave. Da joj oprosti Zlata može. Malo je bilo pretjerano, ali se ona pokajala. Rekao sam majci da ću što manje konflikata da imam, njoj da spasim živce."

Ovo je Ena Čolić, djevojka Mikijevog brata Jovana:

O djeci i partnerki

Miki Dudić ima sina i ćerku, a kako kaže nije emotivno slobodan.

"Ćerka i sin nisu srećni, teško im pada to odvajanje od mene. Rekao sam im da ću biti dobar otac. Ne bih pravio gomilu gluposti da bih privukao pažnju."

"Emotivno nisam slobodan. Status mi je zamršen, nerazriješen. Partnerki teško pada. Ona je isto u javnom poslu, pjevačica je. Ima dosta posla, radi."