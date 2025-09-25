Sve saobraćajne nesreće Darka Lazića: Sad ga vadili sa ženom iz smrskanog auta, 2018. bio klinički mrtav

Darko Lazić i njegova supruga Katarina doživeli su noćas tešku saobraćajnu nesreću, a ovo nije prvi put da je pjevač imao udes

Izvor: pink tv / screenshot

Pjevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina noćas su doživjeli ozbiljnu saobraćajnu nesreću na autoputu kod Geneksa, nedaleko od Beogradske arene. Njihov automobil najprije se sudario sa autobusom, a zatim udario u bankinu, pri čemu je vozilo gotovo u potpunosti uništeno.

Na uznemirujućem snimku sa mjesta nesreće vidi se kako vatrogasne ekipe uz pomoć specijalne opreme izvlače Darka i Katarinu iz smrskanog automobila, dok su prisutni svedoci u šoku posmatrali dramatičnu akciju spasavanja.

Podsjetimo, pjevač je i ranije više puta punio medijske stupce zbog saobraćajnih nezgoda, a jedna nesreća iz oktobra 2018. godine zauvjek je promijenila njegov život - tada je bio na ivici smrti.

Pogledajte kako je izgledao automobil nakon saobraćajke:

Lazić je 23. oktobra rano ujutru doživeo stravičan udes kada mu se automobil prevrnuo na putu kod njegovog rodnog sela Brestač. Vozilom Hitne pomoći hitno je prebačen u Kliničko-bolnički centar u Zemunu, gde je primljen sa teškim povredama opasnim po život. Automobil je završio na krovu i bio potpuno uništen.

"Ja sam imao saobraćajnu nesreću u oktobru 2018. i bukvalno sam posle nekoliko sati bio otpisan. Skroz sam potonuo. Bio sam dva mjeseca u bolnici. Da ne pričam o povredama, koje su stravične: 12 polomljenih rebara, polomljeni kuk, karlica, grudni koš, hematom na glavi, slezina, bubreg... Sve, sve. Disao sam na aparatima mjesec dana. Bio sam 23 dana u komi. To je jako čudna stvar. Non-stop sam imao u glavi i viđao sam neke bijele ili svijetloplave zavjese koje su stalno bile tu, letjele su. Viđao sam i neke ljude koje ne poznajem uopšte. To malo ljudi zna i, evo, sad sam to rekao. Tih 23 dana kome je trajalo kao da sam legao i odspavao i sutradan se probudio" otkrio je Lazić koji je mjesec dana bio priključen na aparate, dok je 23 dana proveo u komi.

Lakši udesi nakon 2018.

Posle stravične nesreće kod Brestača, pjevač je imao još nekoliko saobraćajnih incidenata, uglavnom sa manjom materijalnom štetom i lakšim posledicama, ali nijedan nije bio ni blizu dramatičan kao onaj iz 2018.

Podsjetimo, nakon saobraćajne nesreće koja se noćas dogodila, kako su preneli domaći mediji, Darko je odmah prevezen na VMA gdje su mu urađene analize i CT glave, a zbog bolova i posekotina zadržan je na ispitivanju. Bio je komunikativan i dao je izjavu policiji koja se nalazila u bolnici.

Katarina je, međutim, smeštena u Kliničko-bolnički centar Zemun - i ona se žalila na bolove u glavi i ima posekotine, ali nije u istoj bolnici sa suprugom.