"Spavao sam s 350 žena, od toga 50 su pjevačice": Šok priznanje Darka Lazića u emisiji, evo kako je supruga reagovala

Voditelj Ognjen Amidžić ugostio je sinoć u emisiji "Ami G show" pjevača Darka Lazića i njegovu suprugu Katarinu Lazić.

Izvor: Kurir/Ana Paunović

Pjevač Darko Lazić gostovao je u emisiji voditelja Ognjena Amidžića sa suprugom Katarinom, kada je u okviru igrice "Odgovaraj ili jedi", morao da prizna i par škakljivih pojedinosti iz privatnog života

Jedna od stvari koja je interesovala voditelja, jeste broj žena s kojima je bio u vezi ili imao avanturu.

"Svojevremeno si izjavio da si spavao sa više od 350 žena, koliki broj od tih žena su činile pjevačice?", pitao je Amidžić, na šta je Lazić odgovorio:

"Bar 50, ako ne i više". Uslijedilo je pitanje da li su pjevačice bile poznate, ali je Darko rekao da "neće da priča o tome".

Ognjena je potom interesovalo koliko pjevačica je "ulovio" na foru da će joj pomoći u karijeri.

"Nisam, nikad, stvarno. Ja sam im više obećavao Maldive", rekao je Darko Lazić nakon čega se u razgovor umiješala i njegova supruga Katarina.

"Ali su sve mislile da hoće".

Pogledajte taj dio emisije: